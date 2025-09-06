El ganador español del bote del Euromillones perderá los 65 millones si no los reclama en 90 días El sorteo continental dejó un acertante de en el pueblo maño de Tarazona

El afortunado ganador del bote de 65 millones del Euromillones en Tarazona (Zaragoza) tiene que andarse con ojo si no quiere perder ese codiciado y jugoso premio que le soluciona la vida. No es la primera vez que más de un despistado no se da cuenta de que ha sellado la combinación ganadora y eso le juega una mala pasada. Sobre todo, porque los organismos de lotería marcan una fecha límite en el calendario para poder reclamar el dinero. Y los plazos varían dependiendo de cada país.

Ese gran premio fue a parar el pasado viernes a este pequeño pueblo de España. El margen de Loterías y Apuestas del Estado para reclamar el premio es de noventa días naturales. Por tanto, la fecha límite se fija en el jueves 29 de mayo. Según explica la normativa , «el derecho al cobro de los premios caducará una vez transcurridos tres meses, contados de fecha a fecha, a partir del día siguiente de la fecha del último sorteo en el que han participado las apuestas». Por tanto, el tiempo empieza a correr a partir de este sábado 6 de septiembre y el plazo terminará el 4 de diciembre, incluyendo dicha fecha.

Regla que se repite también en otros países como Irlanda, Bélgica o Portugal. Otros como Francia o Luxemburgo reducen los plazos hasta los 60, mientras que otro caso contrario se vive en Austria, con un margen de tres años para los ganadores. Un punto algo intermedio es el de Inglaterra. Allí la National Lottery permite hasta seis meses de margen (180 días naturales) para solicitar el ingreso. Por ejemplo, allí, a fecha 12 de febrero, quedan pendientes de reclamar nueve grandes premios, tres de ellos de más de un millón de libras.

El Euromillones ha entregado su bote de 65 millones de euros en España. Concretamente, a un único acertante que selló su boleto en Tarazona, un pueblo de 10.000 habitantes de Zaragoza. La jornada también deja un afortunado de tercera categoría en Madrid capital, un premio de casi 35.000 euros. Además, el sorteo adicional de El Millón sonría con dicha cantidad a un jugador en Benicasim, en Castellón. En el próximo sorteo se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones.

Resultados del sorteo de Euromillones de hoy viernes 5 de septiembre de 2025 para comprobar online si tienes premio.Los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 27, 30, 31, 41 y 43. Estrellas 05 y 08. Combinación ganadora de El Millón: SSZ98350.

Cada martes y viernes, a través de Loterías y Apuestas del Estado, el sorteo de Euromillones da la oportunidad a los jugadores en Europa de hacerse millonarios. Para ello, necesitan acertar los cinco números de la combinación ganadora y la cifra de las dos estrellas. También el sorteo de El Millón da la oportunidad de ganar un millón de euros si coincide la combinación de cifras y letras con la del boleto jugado.

