Convocan una protesta en el paseíllo de hoy por las agresiones sexuales ocurridas durante las fiestas

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:43 | Actualizado 16:17h.

Las fiestas de Vitoria se enmudecerán este viernes en señal de protesta por las agresiones machistas que han ocurrido durante esta edición de La Blanca. La Comisión de Igualdad de la Comisión de Blusas y Neskaskas hace un llamamiento a las cuadrillas y ciudadanía para unirse a la concentración de repulsa que tendrá lugar durante el paseíllo de vuelta, que arrancará a las 20.00 horas desde la calle Jesús Guridi. «Las cuadrillas entrarán en la kalejira y en el momento que la última entre, se hará el parón», avanzan.

La kalejira estará encabezada por el grupo de Igualdad, que portará una pancarta «en señal de repulsa». Además, se apagará la música y los participantes se echarán a un lado. «Tras el parón los integrantes de la cuadrilla pueden unirse a la cabecera o continuar con el evento», algo que quedará a elección de cada cuadrilla. Acto seguido, se escuchará una cuña que denuncia la agresión ocurrida y se guardará un minuto de silencio.

Se trata de las medidas que han implantado este año por primera vez para denunciar las agresiones que ocurran durante las fiestas y que ahora, ante los casos ocurrido, han decidido activar. El protocolo se activa gracias a que la Comisión de Igualdad está en contacto en el Ayuntamiento de Vitoria, con Mugimendu Feminista y con la propia Comisión de Blusas y Neskas. Esta idea nace con el objetivo de «crear un espacio para toda la gente que no se sienta cómoda continuando con la kalejira, bailando y bebiendo, después de que ocurra una agresión» y también para convertir el paseillo «en una manifestación en señal de repulsa».

El primer episodio tuvo lugar en la madrugada del miércoles. La Policía Local de Vitoria arrestó a un hombre de 21 años como presunto autor de un delito de agresión sexual. El individuo «acosó e intimidó» durante gran parte de la noche a un grupo de tres mujeres, tal y como recoge la denuncia. Las víctimas entraron en unos baños para intentar despistarle, sin embargo el varón «empujó la puerta y la abrió, viendo a la joven desnuda de cintura para abajo».

Este jueves, durante el concierto de Fermin Muguruza, se conocieron «dos ataques de alta intensidad». Representantes del Movimiento Feminista de Vitoria-Gasteiz subieron al escenario para denunciar los hechos. No obstante, este periódico ha consultado al departamento de la Ertzaintza y la Policía Local sobre la existencia de denuncias de índole sexual y machista durante las fiestas de Vitoria, pero sus portavoces aseguran que no se ha registrado ninguna en las últimas horas.