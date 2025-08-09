El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fotos: Rafa Gutiérrez
Bla Bla Blanca

¿Cuánto es lo máximo que has gastado en fiestas?

Ania Ibáñez

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:33

EL CORREO se cuela en los entresijos de las fiestas de La Blanca. Pregunta por las fórmulas de jóvenes y veteranos para seis días de jolgorio, por ejemplo. O por esas miradas cariñosas al pasado. O por cómo se aguanta con las abarcas puestas durante casi una semana. Hablando de dinero... ¿Cuánto es lo máximo que has gastado en fiestas?

  1. Elvira González

    «Somos cuatro en la familia y comemos mucho fuera de casa durante La Blanca, así que unos 200 euros en un día»

  1. Ibai Gutiérrez Mate

    «Tengo cinco añitos así que no me gasto nada, porque cuando quiero un globo o una pistola me lo compran mis aitas»

  1. Esther Barroso

    «Sobre todo gastamos en bebida y en comida, y luego en el crío que quiere comprarse unas gafas, así que unos 150»

  1. Íñigo Ruíz de Azúa

    «Es mejor que no lo diga porque se van a enterar mis padres y eso que tengo 40 años ya»

Publicidad

Top 50
  1. 1 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  2. 2

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  3. 3

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  5. 5 Aparecen carabelas portuguesas entre las algas asiáticas invasoras de las playas de Noja
  6. 6

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza
  7. 7 Un motorista resulta herido en un accidente en la A-8 en Zierbena
  8. 8

    El alto precio de las furgonetas dispara el mercado de segunda mano en Euskadi
  9. 9

    «María dice que en Bilbao no se liga. En Madrid sale con tres a la vez»
  10. 10

    Sergio Navarro, que se fue de Lezama por «motivos familiares», entrena a un club húngaro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Cuánto es lo máximo que has gastado en fiestas?

¿Cuánto es lo máximo que has gastado en fiestas?