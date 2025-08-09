Ania Ibáñez Sábado, 9 de agosto 2025, 00:33 Comenta Compartir

EL CORREO se cuela en los entresijos de las fiestas de La Blanca. Pregunta por las fórmulas de jóvenes y veteranos para seis días de jolgorio, por ejemplo. O por esas miradas cariñosas al pasado. O por cómo se aguanta con las abarcas puestas durante casi una semana. Hablando de dinero... ¿Cuánto es lo máximo que has gastado en fiestas?

Elvira González «Somos cuatro en la familia y comemos mucho fuera de casa durante La Blanca, así que unos 200 euros en un día»

Ibai Gutiérrez Mate «Tengo cinco añitos así que no me gasto nada, porque cuando quiero un globo o una pistola me lo compran mis aitas»

Esther Barroso «Sobre todo gastamos en bebida y en comida, y luego en el crío que quiere comprarse unas gafas, así que unos 150»

Íñigo Ruíz de Azúa «Es mejor que no lo diga porque se van a enterar mis padres y eso que tengo 40 años ya»

Temas

Fiestas de La Blanca