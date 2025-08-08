Ania Ibáñez Viernes, 8 de agosto 2025, 00:15 Comenta Compartir

EL CORREO se cuela en los entresijos de las fiestas de La Blanca. Pregunta por las fórmulas de jóvenes y veteranos para seis días de jolgorio, por ejemplo. O por esas miradas cariñosas al pasado. O por el atuendo. ¿Cómo se aguanta con las abarcas puestas durante casi una semana?

Luis Mari Díaz «Tengo las abarcas hechas al pie porque las llevo desde hace 31 años. Me las hizo un pastor de Aramaiona»

Alazne Alonso «Aguanto fatal con ellas, el dolor es horrible, como si llevara tacones, así que la solución es llevar alpargatas»

Maialen García «Me compré las más cómodas que hay, que les llamo 'airbarcas', y luego utilizo una barrita para las rozaduras»

Iker González «Utilizo mucho calzado 'barefoot', así que estoy acostumbrado, solo uso una almohadilla en el meñique»

Temas

Fiestas de La Blanca