¿Cuál es tu recuerdo favorito de fiestas?
Ania Ibáñez
Jueves, 7 de agosto 2025, 09:54
EL CORREO se cuela en los entresijos de las fiestas de La Blanca. Pregunta por las fórmulas de jóvenes y veteranos para seis días de jolgorio ... , por ejemplo. O por esas miradas cariñosas al pasado. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de las fiestas de Vitoria?
-
Ainara Acosta
«Bailarle a la Virgen y abrazarme con mis compañeros después de que todo haya salido bien»
-
Markel Díaz de Guereñu
«Ver la bajada del Celedón con mis aitas y mi hermana. ¡De mayor la veré desde la plaza con toda la gente!»
-
Raúl Rasines
«Llevo 15 años viniendo a La Blanca y tocar a las tres de la mañana para 300 tíos botando sigue siendo increíble»
-
Elena Rodríguez
«Desde que nacieron mis nietas, que tienen 7 y 5 años, bailar con ellas la música que tocan las txarangas»
