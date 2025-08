Un chupinazo coral de puro vitorianismo: «Es algo que no olvidaremos»

«Estábamos viendo cómo la mecha se consumía y decíamos: 'Espera, que no nos va a dar tiempo'». De esta manera resumía Blanca Aguillo, nueva ... abadesa de la Cofradía de la Virgen Blanca, ese instante único que solo ocurre una vez en la vida. Eran las seis de la tarde de este lunes y ella fue una de las encargadas de lanzar el chupinazo en Vitoria, acompañada por tres Celedones de Oro -Satur García, filántropo conocido por su labor con personas sin hogar y colectivos vulnerables; Joseba Fiestras, colaborador de EL CORREO y director del FesTVal; y la música Begoña Dívar- junto a Joseba Perea, presidente de la comparsa de Gigantes y Cabezudos, inseparable de Ojo Biriki, siempre divertido y revoltoso.

A ese reparto coral de representantes de entidades que encarnan tan bien las tradiciones de la capital alavesa, la palabra que primero les venía a la cabeza era «honor», seguida de un gesto evidente de emoción. Porque sí, mientras en la plaza no cabía un centímetro más de júbilo, en la Balconada más de una lágrima se escapaba. «Es que esto no se puede describir. Yo me he acordado de mi padre, que vivía las fiestas con intensidad», comentaba Aguillo, a quien habitualmente se ve cargada con una cámara fotográfica.

Esta vez optó por capturar los momentos con el móvil. En cualquier caso, seguro que conserva más de una imagen grabada en la memoria. Todos encendieron la chispa que dio paso a seis días de pura celebración. Como en años anteriores, este grupo –propuesto en esta ocasión por el Partido Popular sentía cómo la emoción crecía a medida que se acercaba el momento en que Celedón descendía desde el cielo de San Miguel.

¿Han dormido igual que otras noches? «He dormido muy bien, pero sabía que había que tirarlo», respondía Satur, consciente del simbolismo del acto. A su lado, el concejal popular Iñaki García Calvo le invitó después a prenderse un puro. «Me he despertado a las seis de la mañana y no me he vuelto a dormir», confesaba Joseba Perea, reflejando esos nervios previos. «Todos los días 4 de agosto son emocionantes, pero esta vez lo vamos a recordar siempre», añadía Joseba Fiestras, director del FesTVal, un festival que nació en 2009 anticipando el boom de las series. Sí, en la pantalla se ve bien a Celedón, pero el ambiente, los abrazos –ese buen rollo entre adversarios políticos– y los gestos de cariño no se transmiten igual que en directo.

Media hora antes de que se consumiera la mecha, Begoña Dívar, una institución de la Banda Municipal de Música de Vitoria (tanto que cuando dejó de ser solista muchos pensaba que se jubilaba), relataba entre risas que era lo primero que había hecho en casa. «Lo primero ha sido preguntar: '¿Quién tira el chupinazo de fiestas?'», dijo tirando de orgullo. Su hijo le respondió: «Ama, no empieces…». Por cierto, él prefirió vivirlo entre la multitud. El orgullo, entre la juventud, tampoco se pierde.

Bailes y banda sonora

Su presencia en la Balconada venía acompañada del recuerdo de 45 años en la Banda -ingresó en 1980, con solo diez años siendo la primera mujer en entrar en la entidad-, a apenas unos metros de distancia, en la escalinata. Se la vio visiblemente emocionada, antes y después de fundirse en un abrazo con este Celedón tan encantador. «En épocas malas nos tiraban tetrabriks o pelotas a la banda... Este año me apunté al sorteo para estar en la Balconada y cuando me llamaron dije: '¡Genial!'», compartía Divar.

Cerca de ella, Luis Orduña, director de la banda, destacaba el «privilegio» de actuar en unas escaleras. No era la única banda sonora del momento. Cuando sonó 'La morocha', de BM y Luck Ra, se pudo ver a Ojo Biriki sacar a bailar a la alcaldesa Maider Etxebarria, a pocos metros de donde estaban los encargados de prender la mecha festiva de unas fiestas que invitan a disfrutar. Esperemos que con el mismo buen ambiente que reinaba en la Balconada.