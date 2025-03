Los principios antes que el balón

Iván Benito Domingo, 30 de marzo 2025, 00:40 Comenta Compartir

A los responsables de la cantera del Alavés les espanta la idea de que se «normalice la gresca» en el fútbol. «Resulta paradójico que la actividad con más posibilidades educadoras sea, en algunos casos, una herramienta para fomentar aquello que todos desearíamos erradicar de nuestra sociedad» trasladan en una carta a los padres de sus jóvenes futbolistas, una de las muchas iniciativas que el club saca adelante. El absurdo bien podría explicar una de las premisas por la que nace la necesidad de la campaña Kirolean Errespetuz que lidera EL CORREO junto con la Diputación Foral de Álava. «Los incidentes no son tan aislados», perciben en la entidad albiazul.

El placer por el fútbol debe estar ligado a la repulsa ante cualquier acto de violencia. Desde las protestas reiteradas a los árbitros a los insultos. El que sea. Esta condición, cada vez más difuminada, es la que el Alavés se afana en fomentar entre sus equipos de cantera y sus clubes convenidos. «Es nuestra responsabilidad enseñar que no se puede meterse con todo el mundo», expresa el responsable de relaciones con los conjuntos afiliados, Abel Ruiz de Arbulo.

Kirolean Errespetuz es una iniciativa que promueve EL CORREO con el patrocinio de la Diputación Foral de Álava cuyo objetivo es mentalizar a todos los actores del deporte alavés sobre la necesidad de poner en primera línea de foco el respeto entre deportistas, árbitros, entrenadores, público y padres. https://www.elcorreo.com/kirolean-errespetuz

Son un total de 56 entidades a su cargo, 40 de Álava y 16 del entorno, con las que persigue erradicar todos los comportamientos que impidan que alguien «quiera volver a un campo». Que «las agresiones, la falta de compañerismo, el abuso del indefenso o el ganar a cualquier precio…» sean oprimidas por «el respeto, la solidaridad, los hábitos saludables, el fair play…». La Escuela de Tecnificación augura que hay «un trabajo largo» por delante, pero hace tiempo que se puso manos a la obra. En 2016 estrenó el programa 'Educando en valores' y en 2021 el proyecto 'Todos Sumamos'. «Hacemos iniciativas que están gustando, en las que la gente interviene mucho y que creemos que está surtiendo efecto».

Una de las actividades, realizadas desde benjamines hasta juveniles, consiste en dividir a los equipos en grupos y encomendarles uno de los valores que quieren inculcar. Entre todos, deben asociarlo a un jugador profesional, argumentar los porqués y debatir hasta conformar el once titular del respeto, entrenador incluido.

Iniesta, Puyol, Kike García...

Hay elecciones que generan debate. Otras, con las que todos están de acuerdo. «Siempre salen Iniesta, Puyol, Casillas, aquel afán de apaciguar los ánimos en los clásicos marcaron mucho». También hay referentes más cercanos ya actuales. «Sobre todo Sivera y Kike García». Del delantero albiazul, además de su carácter afable y cercanía, se destaca su reacción a la expulsión de este año ante el Valladolid por protestar. «No es dar ejemplo. Tuve que dar explicaciones a mis hijos y no me gusta. Espero que no me vuelva a pasar», defendió días después pese a considerar injusta la tarjeta roja.

La campaña de EL CORREO Kirolean Errespetuz refuerza la promovida por la Diputación Foral de Álava ¡El insultar se va a acabar! contra los insultos y faltas de respeto en las gradas: web.araba.eus/es/deporte

El respeto a los árbitros es una de las bases del proyecto albiazul. En otra de sus actividades con los clubes, reúne a sus jóvenes futbolistas con el presidente del Comité de Árbitros de Álava, un colegiado profesional y otro novel. «Ahí se dan cuenta de las situaciones complicadas que viven», explica Ruiz de Arbulo. En esta actividad participa también una parte importante del fútbol base: los padres. «Hay de todo tipo, pero queremos hacerles entender que lo mejor para todos es que den palabras de ánimo, no reproches que enturbien el ambiente».

No es un «mal menor»

Para los padres y entrenadores del Capiscol burgalés, el último club en sumarse al proyecto, el Alavés remitió una carta contundente. «Algo debemos estar haciendo mal o quizás no somos suficientemente conscientes de la deriva de nuestro amado deporte», arranca la misiva. El objetivo es remover y concienciar a cada uno de los integrantes del fútbol base de que el camino es el equivocado. «Hay quien considera las faltas de respeto un mal menor, como equipaje inevitable», lamentan.

La entidad albiazul, con más de 6.000 niños y niñas bajo su paraguas, observa que «esta tendencia» fuerza al deporte a «traicionar sus principios». Por ello, recuerdan a «padres y madres, técnicos, árbitros, entrenadores y espectadores» su función como «transmisores de valores». «Esperamos concienciar y promover la sensibilización y no dudamos de que así cada vez serán más los campos que se impregnen de respeto», culminan. Se busca volver a la esencia con la que surgió el fútbol. Un deporte de caballeros. Un juego que nunca debe dejar de serlo.