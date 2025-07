«La figura del formador se menosprecia y su autoridad está infravalorada»

Domingo, 27 de julio 2025, 00:11 Comenta Compartir

El tenis es uno de los deportes por excelencia en los que históricamente está inculcada una cultura de respeto y educación en cada entrenamiento y partido. Buena prueba de ello es la profunda amistad que trabaron tanto dentro como fuera de la pista Roger Federer y Rafa Nadal y que mantienen a día de hoy tras colgar las raquetas. Unos valores de admiración por el rival y compañerismo que trabajan en la escuela de la Peña Vitoriana con los niños y niñas desde edades tempranas, con el fin de formar personas más allá de lo deportivo.

«Es de los pocos deportes en el que pierdes muchas veces en el mismo partido», señala Álex Moro, monitor de la escuela de tenis de la Peña Vitoriana. El club cuenta con clases a partir de los tres años, edad en la que empiezan a enseñar a los pequeños a ser considerados. «Les involucramos desde que se inician para favorecer su formación. Además, los primeros pasos en el tenis suelen ser de frustración y algún que otro cabreo con algún compañero, por lo que solemos estar muy pendientes de ello», indica Moro sobre todo en referencia a las derrotas, mucho más habituales al principio. «Les enseñamos que son pequeños tropiezos que les van forjando el carácter, pero sobre todo a portarse bien con todo el mundo», añade Moro.

Más información Campaña. Kirolean Errespetuz es una iniciativa que promueve EL CORREO con el patrocinio de la Diputación Foral de Álava cuyo objetivo es mentalizar a todos los actores del deporte alavés sobre la necesidad de poner en primera línea de foco el respeto entre deportistas, árbitros, entrenadores, público y padres: https://www.elcorreo.com/kirolean-errespetuz

Diputación. La institución alavesa impulsa también la campaña '¡el insultar se va a acabar!' contra los insultos y faltas de respeto en las gradas. https://web.araba.eus/es/deporte

Por ello, la importancia que le dan al respeto y al juego limpio, más allá de los resultados que se obtengan, es vital. «Una bola que sea dudosa siempre es buena. Eso se lo grabamos a fuego desde pequeños. Y luego también les dejamos claro que esto no deja de ser un deporte. Los posibles piques que tengan no tienen que llevárselos al terreno personal. Tiene que haber 'fair play'», recalca Moro. Un aspecto que Julián Aniel-Quiroga, entrenador de tenis en la Peña Vitoriana, ha echado a veces en falta por parte de algunos jugadores en competiciones e incluso en sus clases. «Alguna vez hemos tenido que hablar con los padres de algún niño que no te hace ni caso y explicarle la situación. Si su figura materna o paterna no es educada pondrá en entredicho la actitud de su hijo y dirá que es una maravilla, mientras que si es correcto le llamará la atención. Hoy en día la figura del profesor está totalmente menospreciada y su autoridad está infravalorada», lamenta.

«A veces se recurre a cualquier sistema para ganar y eso altera los valores», advierte el entrenador Aniel-Quiroga

Para Aniel-Quiroga la clave para el buen funcionamiento y la disciplina tanto en la pista como fuera de ella es la educación que se ofrece en casa. «Si el niño es irreverente, resulta muy probable que haya un problema interno en la familia y eso nos toca a nosotros digerirlo. Hay mil situaciones que hacen que el chaval no venga igual de relajado», destaca. Afortunadamente esta no suele ser la tónica habitual, y destaca en general el buen comportamiento de sus alumnos y alumnas. «En las colonias de Semana Santa, por ejemplo, mandé un correo electrónico a los padres de uno de los grupos que dirigí diciéndoles que era una auténtica gozada trabajar con hijos como los suyos. Chavales que vienen a pasárselo bien, a los que no tienes que repetirles las cosas y que facilitan nuestra labor. Salen ganando porque la dinámica de la clase es excelente, mucho más rápida y por tanto tienen más tiempo para practicar y jugar», resalta.

«Interiorizar» el respeto

En función del entorno y cada país la forma de entender el tenis es muy diferente. El silencio durante el transcurso del partido y el respeto en las gradas son un clásico de este deporte en cualquier evento, sea o no profesional. «Está claro que en Japón o en un país nórdico tienden a ser más respetuosos. Aquí cuando son muy pequeños es imposible, pero en cadetes ya lo tienen bastante interiorizado», matiza. Sin embargo, Aniel-Quiroga ha notado un cambio considerable en ciertas conductas por parte de algunos tenistas en estos últimos años. «La sociedad ha cambiado un montón y hoy en día se tiende a recurrir a cualquier sistema para ganar, aunque seas más egoísta y pragmático. Al final los valores están un poco alterados porque actualmente se prioriza el éxito», comenta.

Ante esta tendencia, en la Peña Vitoriana trabajan con el firme objetivo de fortalecer los buenos hábitos y la deportividad en todas sus vertientes. Un reto que a Aniel- Quiroga le gustaría conseguir «con sentimiento de club». «Me encantaría que todos tuvieran dentro y fuera de la cancha un patrón de respeto, hacer grupo y animar correctamente», concluye.

Temas

Kirolean Errespetuz