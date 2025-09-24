El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Cuatro representantes del deporte alavés debatirán sobre respeto en el deporte

El evento, con entrada gratuita, se celebrará el martes 7 de octubre a las 19 horas en el Artium

El Correo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:06

Cuatro representantes del deporte alavés debatirán el próximo martes 7 de octubre en el marco de la campaña Kirolean Errespetuz, iniciativa impulsada por EL CORREO y que cuenta con el patrocinio de la Diputación Foral de Álava cuyo objetivo es mentalizar a todos los actores del deporte alavés sobre la necesidad de poner en primera línea de foco el respeto entre deportistas, árbitros, entrenadores, público y padres.

Manu García, excapitan del Alavés; Isabel Fernández 'Moses', entrenadora de baloncesto selección española sub-16; Aitor Xabier Ruiz de Luzuriaga, psicólogo deportivo y Haizea Castresana, árbitra de fútbol se reunirán en el auditorio del Museo Artium a partir de las 19 horas. La entrada al público será gratuita hasta completar aforo.

Todos, con una dilatada trayectoria en diferentes deportes, de la élite a la base, intercambiarán sus impresiones sobre la importancia de fomentar el respeto en el deporte entre los participantes, pero también entre todas las personas involucradas en la práctica deportiva. Aportarán su visión sobre el tema y sus propuestas para incentivar el buen ambiente entre los deportistas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  3. 3

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  4. 4

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  5. 5

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  6. 6

    El crimen de Solokoetxe fue un encontronazo «casual» entre dos grupos que volvían a casa
  7. 7 Esta es la secuencia de un robo de móvil frustrado a plena luz del día en Bilbao
  8. 8

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute
  9. 9

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  10. 10 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuatro representantes del deporte alavés debatirán sobre respeto en el deporte

Cuatro representantes del deporte alavés debatirán sobre respeto en el deporte