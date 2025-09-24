Cuatro representantes del deporte alavés debatirán sobre respeto en el deporte El evento, con entrada gratuita, se celebrará el martes 7 de octubre a las 19 horas en el Artium

Cuatro representantes del deporte alavés debatirán el próximo martes 7 de octubre en el marco de la campaña Kirolean Errespetuz, iniciativa impulsada por EL CORREO y que cuenta con el patrocinio de la Diputación Foral de Álava cuyo objetivo es mentalizar a todos los actores del deporte alavés sobre la necesidad de poner en primera línea de foco el respeto entre deportistas, árbitros, entrenadores, público y padres.

Manu García, excapitan del Alavés; Isabel Fernández 'Moses', entrenadora de baloncesto selección española sub-16; Aitor Xabier Ruiz de Luzuriaga, psicólogo deportivo y Haizea Castresana, árbitra de fútbol se reunirán en el auditorio del Museo Artium a partir de las 19 horas. La entrada al público será gratuita hasta completar aforo.

Todos, con una dilatada trayectoria en diferentes deportes, de la élite a la base, intercambiarán sus impresiones sobre la importancia de fomentar el respeto en el deporte entre los participantes, pero también entre todas las personas involucradas en la práctica deportiva. Aportarán su visión sobre el tema y sus propuestas para incentivar el buen ambiente entre los deportistas.

