El sitio de Bilbao de toda la vida donde disfrutar de unos buenos ibéricos y mariscos

En estos tiempos gastronómicos que corren, en los que proliferan la comida fusión, los restaurantes marisquerías Serantes –el I, ubicado en Licenciado Poza; el II, abierto en Alameda Urquijo en 1992; y el III, inaugurado en el 2007 en Alameda Mazarredo, muy cercano al Museo Guggenheim– siguen apostando por la cocina de Bilbao de toda la vida, basada en unos buenos ibéricos de bellota, mariscos de sus propios viveros, excelentes carnes y unos pescados de primera división.

Tomás Ruiz comenzó a trabajar en el Serantes cuando cumplió 14 años –en esa época era una pequeña tasca– y ha conseguido que sus locales sean unas de las grandes referencias gastronómicas del País Vasco. Desde hace unos años los gestionan sus hijos, David y Sergio, jóvenes sobradamente preparados que estudiaron Empresariales, y su sobrina, Marta Ruiz. El grupo se completa con La Casa del Bacalao, dos tiendas que ofrecen comida para llevar a casa y que se encuentran junto a los restaurantes I y III.

El Serantes se han renovado por completo; el comedor de la primera planta ahora es más acogedor y ofrece una carta de picoteo en la barra (ensaladilla rusa, pulpo a la gallega, salpicón de marisco o mollejas de cordero), unos menús estupendos (60, 70, 80 y 85 €) de lunes a viernes y una carta que guarda las esencias de la cocina tradicional bilbaína.

El festín gastronómico comienza con jamón gran reserva de Guijuelo, que compran desde hace seis décadas a Juan Manuel Hernández y que seleccionan in situ o caña de lomo ibérico de bellota. Para continuar, gula con piparras de Ibarra, rabas de chipirón, carnosas y ostras Guillardeu, gambas blancas de Huelva o gambas rojas de Palamós, que están sabrosonas.

No dejen de pedir el txangurro al horno, una de las especialidades de la casa, o los hongos boletus horneados al Oporto con foie, cremosos y con un sabor intenso. Si se quieren dar un homenaje de marisco ofrecen percebe de Cedeira, cigalas XXL (de hasta 400 g), carabinero brillante, nécora de O Grove, bogavante azul o langosta de Armintza. Por encargo ponen arroz con bogavante, arroz de marisco o arroz negro de txipis.

El pescado, besugo bicudo marcado a la plancha con un pilpil con aceite, ajo, guindilla y la propia gelatina del besugo. Y del horno salen rey, rape o rodaballo, de obligado cumplimiento. Los más tradicionales pueden optar por el lomo de bacalao al pilpil, la merluza en salsa verde con almejas o los chipirones en su tinta.

Para los carnívoros tienen chuleta, solomillo al estilo Rossini o al estilo Welington, rabo de buey o caracoles a la vizcaína. Para poner punto final a una excelente comida prueben el milhojas de crema pastelera y nata o las fresas flambeadas al Grand Marnier con sorbete de limón. Cuenta con una magnífica bodega.

Serantes I Dirección: Licenciado Poza, 16. Bilbao.

Teléfono: 944212129.

Web: www.restauranteserantes.com

Precios: Jamón Gran Reserva: 29,50 €. Gamba blanca de Huelva: 31 € la docena). Txangurro al horno: 36,50 €. Hongos boletus horneados al Oporto con foie: 29,70 €.

