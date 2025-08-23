El restaurante vizcaíno donde te puedes comer un cochinillo como en Segovia

Laura González Sábado, 23 de agosto 2025, 19:11 Comenta Compartir

Ya no hace falta irse hasta Segovia para degustar un delicioso cochinillo, cocinado lentamente en horno de leña, siguiendo la receta tradicional. En el restaurante del campo de golf de La Arboleda, en Trapagaran, rodeado de naturaleza y junto a las viejas minas de los Montes de Triano, éste es su plato estrella. Lleva la firma del chef Ángel de la Esperanza, conocido como Lali, cocinero oficial del Atlético de Madrid, con una estrella Michelin, y que está detrás también de los servicios de restauración de otros cuatro campos de golf: el de Lerma (Burgos), Soria, Rioja Alta y el Air Club de Los Ángeles (Segovia), abierto hace 15 años, desde donde se ha impulsado esta expansión.

Ampliar M. G.

El de Bizkaia, el del Meaztegi Golf, ha sido el último en sumarse a la lista, hace un año y medio, con el objetivo de ofrecer una experiencia culinaria única en un entorno singular, tanto a los jugadores que se acercan al club –los socios tienen descuentos en el menú–, como a cualquier otra persona que quiere disfrutar de unas inigualables vistas y de unos platos sabrosos y de calidad. Además de su especialidad, el cochinillo, también destaca el cordero lechal asado; «es como estar comiéndolo en Aranda o en Lerma», apuntan, así como las alubias, tan ligadas a este entorno de La Arboleda. En este caso alubiones, de gran tamaño, replicando otro de los platos típicos segovianos, judiones de la Granja, servidos con sus sacramentos.

En su menú de cuchara (15 euros, de lunes a viernes) se puede elegir entre estos alubiones, o alubias rojas con boletus y chipirón, pero también cuentan con platos fuera de carta, como lentejas estofadas o garbanzos con callos. Para culminar, un sabroso postre casero, con torrijas de la abuela con helado, brownie de chocolate puro, yogurt natural y compota de frutas, o una cremosa tarta de queso.

Ampliar M. G.

También sirven menú de cochinillo, con judiones para abrir boca (de 27 a 32 euros), y menús elaborados, que cambian en función de la temporada, y que van desde los 27 a los 32 euros, los fines de semana y festivos. Cuentan con varias ensaladas a elegir, como una crujiente de langostinos y verduritas, o una ensaladilla rusa de salmón con mayonesa de gambas. También revuelto de bacalao o alcachofas naturales con crema de patata y huevo a 65 grados.

En estos menús elaborados con el sello de Lali no falta el cochinillo, que se sirve también deshuesado a baja temperatura, ni el cordero, y tampoco el taco de bacalao Giraldo braseado sobre pisto manchego. Otro de los platos con los que triunfan, junto al rabo de buey estofado al vino de Rioja. Un lugar que conquista por el paladar y por las vistas, con un amplio rango de visión de los hoyos, y de los montes que conforman la zona minera.

Ampliar M. G. Bodas, comuniones y todo tipo de eventos El restaurante de Meaztegi Golf cuenta con un comedor con capacidad para unas 60 personas, junto a la cafetería, y distintos salones en la planta superior, donde este año organizarán un total de 5 bodas. «Ya estamos cogiendo para el 2026». En mayo, han tenido lleno por las comuniones. Entre los dos salones privados y un txoko pueden dar de comer a otras 300 personas. Espacios en los que, con esta nueva gerencia, que ofrece servicios de catering y también de eventos, han tenido lugar ya numerosos actos, desde reuniones familiares hasta jornadas corporativas, y también encuentros de varias academias de baile del territorio.

Lali Meaztegi Golf Dirección: Carretera Triano a La Arboleda.

Teléfono: 946364370.

Web: www.meaztegigolf.eus/restaurante

Precio: Menú del día: 27 €. Menú fin de semana: 35 €. Menú cochinillo: 32 €.