El restaurante vizcaíno con diseño nórdico que ha entrado en la Guía Michelin 2025

Silvia Osorio Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:48 Comenta Compartir

La Guía Michelin 2025 ha incluido a otro restaurante vizcaíno. La Revelía, en Amorebieta, ha cautivado a los críticos gastronómicos de la prestigiosa publicación, que cada mes actualiza su listado de recomendaciones. En la actualización del pasado mes de julio, destaca la cocina con productos de proximidad y el diseño espectacular, de estilo nórdico, de este establecimiento capitaneado por el chef Fernando González desde 2021.

La Revelía, que también es hotel, está ubicado, en un paraje espectacular, rodeado de bosques, a unos 7 kilómetros de la localidad vizcaína. La organización destaca el «interiorismo, de concepción minimalista y con grandes ventanales que enmarcan el entorno para que el maravilloso paisaje circundante entre en la sala».

Ampliar

De la cocina que ofrece en su carta o menú (78 euros), la describe como «actual, de base vasca y tradicional, que no está exenta de toques creativos». Dentro de su propuesta gastronómico, la Guía Michelín 2025 recomienda probar platos como el guisante lágrima y sabayón o la «excelente textura» de la merluza con su pil-pil.

La distinción ha sido recibida por el equipo del restaurante con especial ilusión: «Estamos muy orgullosos de que nuestro restaurante reciba este reconocimiento y no solo por nosotros, sino por todo el equipo. Un equipo, que lo mismo que el restaurante, sigue creciendo, evolucionando y aprendiendo día a día, y con el que estamos encantados. Esta distinción nos anima a ofrecer un servicio aún mejor y garantizar una calidad impecable», han escrito en su perfil de Instagram.

En febrero de 2024, fue distinguido con el Sol Sostenible 2024 que otorga la prestigiosa organización como uno de los cuatro restaurantes con mayor compromiso climático, ya que, entre otras, usa el agua de los manantiales de su terreno para regar su propia huerta.