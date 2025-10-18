El restaurante de Bilbao donde es muy difícil elegir entre el rodaballo o la chuleta Son los productos estrella de la casa y los ofrecen en sendos menús para dos personas. En la carta destacan también los boletus y los pimientos de cristal

Txema Soria Sábado, 18 de octubre 2025, 19:22 Comenta Compartir

Ha pasado más de una década desde que en abril del 2013 Roberto de la Peña y Mónica González, vitalista y entusiasta, abrieran el restaurante Zubizuri en el Campo Volantín, enfrente de la pasarela Zubi Zuri. Apostaron por un local en el que con anterioridad –fue asador de carnes y pescados y un restaurante italiano– no triunfaron otros destacados cocineros y hosteleros de la villa. Roberto es un hombre inquieto, con una vena artística importante. Fue actor de teatro y televisión durante un largo tiempo, ha figurado en los carteles junto a actores y actrices tan relevantes como Amparo Rivelles, Magüi Mira o Luis Merlo. Fue protagonista de la obra, escrita por Antonio Gala, 'Séneca o el beneficio de la duda', y protagonista de varias telenovelas en Argentina, donde vivió una época de notable éxito. En el 2008 abrió El Salero junto a su hermano Ricardo, al que siguió el restaurante mexicano De Boca Madre, que a día de hoy ya no les pertenece.

Ampliar Lenny Marreros, cocinero del Zubizuri, en primer término, junto a Roberto de la Peña, que abrió el local en el 2013. Maite Bartolomé

En el Zubizuri, con capacidad para 60 comensales en el interior y 38 en la terraza, se come magníficamente. A ello contribuye la mano experta de Lenny Marreros, que está al frente de los fogones desde hace dos años. Lenny, que estudió cocina en el Instituto Intenci, ubicado en el distrito peruano de Los Olivos, trabajó en el restaurante Waman tras su llegada a Bilbao en el 2021. La sala está a cargo de Inga Berulava y Roger Ciprian Vilcu, que llevan trabajando en el local casi desde el mismo día de su apertura.

Menús y carta

Quien acuda a comer al Zubizuri tienen la opción de disfrutar de un menú rodaballo o de chuleta, que son los dos productos estrella de la casa. Cuentan una carta que no es muy extensa pero sí muy apetecible. Para abrir boca se puede comenzar el festejo con una ensalada de tomate con cebolleta y vinagreta de aceite picual y vinagre de manzana. Se puede continuar con tartar de atún con boniato, aguacate y salsa cítrica de fruta de la pasión, que le da al plato un toque ácido muy apetecible; boletus salteados con yema de huevo, que al romperse y mezclarse con los hongos le da una gran untuosidad al plato, que es un verdadero manjar; txistorra de Gernika, que tiene un ligero toque picante y es muy sabrosa, sobre pimientos rojos asados; o pimientos rojos de cristal asados al humo, que son pura mantequilla.

Ampliar

Como platos fuertes, no tengan ninguna duda, rodaballo al horno, pieza para compartir, de más de un kilo, que hacen con su propio pilpil y acompañan con patata panadera y el refrito tradicional; o chuleta de vaca mayor del norte, que tiene más de treinta días de maduración y sacan con patatas fritas o ensalada verde. También existe las opciones de antxoas fritas con harina de garbanzo, txipis a la plancha o corvina asada. Como postre torrija sobre una base de natillas, con crambel de almendra y helado o tarta de queso con helado de frutos rojos. Cuenta con carta de cócteles y vinos magníficos.

ZUBIZURI (Bilbao) Dirección: Campo Volantín 23. Teléfono: 944057752. Web www.restaurantezubizuribilbao.com .

Menú chuleta: 46 €. Menú rodaballo: 46 €. Ensalada de tomate: 14 €.w Boletus salteados: 22 €. Rodaballo: 60 €/kg.w Chuleta: 59 €/kg.

Temas

Bilbao