El restaurante de Las Arenas donde se come como en Italia Andrea Luppino dirige desde el año 2003 un restaurante con un menú que recorre el paisaje y el sabor italiano más auténtico

Txema Soria Sábado, 11 de octubre 2025, 19:12

La calle Reina María Cristina, una de las más antiguas y con solera de Las Arenas, se ha convertido en un rincón de Italia. Cuenta con dos restaurantes italianos de primer nivel, La Memoria del Paladar y el Pulcinella. Resulta encomiable comprobar la amistad existente entre Andrea Luppino, el veterano en la zona, que abrió el Pulcinella en 2003, y de Massimo di Cencio, que se instaló en la zona a finales de 2023.

Andrea Luppino es un jefe de sala de los de toda la vida, discreto, dispuesto a aconsejar al cliente lo mejor en cada ocasión. Nació en La Puglia, aunque él se considera de Turín, ciudad donde vivió su adolescencia y juventud y donde comenzó a trabajar con 14 años recién cumplidos en la hostelería. Con la mayoría de edad recién cumplida ya regentaba su primer local, Trattoria del Peso. En 1999 llegó a Bilbao. En los primeros años, hasta que decidió instalarse por su cuenta, trabajó en distintos restaurantes italianos, santo y seña de toda una época, Marchese del Porto, en Bilbao; Don Peppone, en Las Arenas y en la Casetta, Leioa.

En Pulcinella se come estupendamente gracias a la buena mano de María José Meis, la cocinera. Cuenta con una barra para tomar unos pintxos clásicos (tortillas, croquetas o gildas), un espacio con varias mesas junto a la barra y una terraza, donde disfrutar de cualquiera de sus excelentes pizzas: pulcinella; genovese; romana o margherita.

Típico napolitano

El comedor se encuentra en el primer piso y tiene capacidad para poco más de una treintena de personas. La comida comienza con un alioli, muy suave, para untar en pan, realmente adictivo. Déjense aconsejar por Andrea y disfruten de platos como como focaccia con mortaleda de Bolonia, que lleva pistacho triturado, crema de gozgonzola, rúcula, parmesano y mozzarella de bufala, que le aporta frescor. O pomodoro (tomate cortado en láminas) con queso provolone gratinado al horno y acompñado con aceite, sal pimienta y orégano, que es una delicia.

Impepata de Cozze (mejillones, grandes y carnosos), que ponen con una salsa hecha con vino blanco, aceite, ajo, perejil y pimienta negra – muy parecida a la salsa verde de toda la vida– es un plato típico napolitano. Tienen fagottini a la modenesa, saquitos de pasta rellenos de queso gorgonzola y pera, acompañados de nueces y queso parmesano, que se saltean con mantequilla, salvia y una reducción de vinagre de Módena, Y tortelloni verdi gigante, relleno de espinacas y queso ricota, con salsa gorgonzola, hongos boletus edulis y polvo de trufa blanca. Los apasionados a la pasta no dejen de probar tagliatelle a la carbonara o los espaguetis (la pasta es fresca) al cartoccio mare o con salsa putanesca. Como postre, el canollo siciliano relleno de ricota dulce, pistacho triturado y fruta escarchada; o la copa de tiramisú.

Pulcinella

Dirección: Reina María Cristina 3 (Las Arenas. Getxo).

Teléfono: 94.4315767. Web www.pulcinella-getxo.es

Precios: Pomodoro con provolone: 15 €. Tortelloni verdi gigantes: 17 €. Impepata de cozze (mejillones): 18 €.