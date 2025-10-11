El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

M. Bartolomé

El restaurante de Las Arenas donde se come como en Italia

Andrea Luppino dirige desde el año 2003 un restaurante con un menú que recorre el paisaje y el sabor italiano más auténtico

Txema Soria

Txema Soria

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:12

Comenta

La calle Reina María Cristina, una de las más antiguas y con solera de Las Arenas, se ha convertido en un rincón de Italia. Cuenta con dos restaurantes italianos de primer nivel, La Memoria del Paladar y el Pulcinella. Resulta encomiable comprobar la amistad existente entre Andrea Luppino, el veterano en la zona, que abrió el Pulcinella en 2003, y de Massimo di Cencio, que se instaló en la zona a finales de 2023.

Andrea Luppino. M. Bartolomé

Andrea Luppino es un jefe de sala de los de toda la vida, discreto, dispuesto a aconsejar al cliente lo mejor en cada ocasión. Nació en La Puglia, aunque él se considera de Turín, ciudad donde vivió su adolescencia y juventud y donde comenzó a trabajar con 14 años recién cumplidos en la hostelería. Con la mayoría de edad recién cumplida ya regentaba su primer local, Trattoria del Peso. En 1999 llegó a Bilbao. En los primeros años, hasta que decidió instalarse por su cuenta, trabajó en distintos restaurantes italianos, santo y seña de toda una época, Marchese del Porto, en Bilbao; Don Peppone, en Las Arenas y en la Casetta, Leioa.

En Pulcinella se come estupendamente gracias a la buena mano de María José Meis, la cocinera. Cuenta con una barra para tomar unos pintxos clásicos (tortillas, croquetas o gildas), un espacio con varias mesas junto a la barra y una terraza, donde disfrutar de cualquiera de sus excelentes pizzas: pulcinella; genovese; romana o margherita.

Típico napolitano

El comedor se encuentra en el primer piso y tiene capacidad para poco más de una treintena de personas. La comida comienza con un alioli, muy suave, para untar en pan, realmente adictivo. Déjense aconsejar por Andrea y disfruten de platos como como focaccia con mortaleda de Bolonia, que lleva pistacho triturado, crema de gozgonzola, rúcula, parmesano y mozzarella de bufala, que le aporta frescor. O pomodoro (tomate cortado en láminas) con queso provolone gratinado al horno y acompñado con aceite, sal pimienta y orégano, que es una delicia.

Impepata de Cozze (mejillones, grandes y carnosos), que ponen con una salsa hecha con vino blanco, aceite, ajo, perejil y pimienta negra – muy parecida a la salsa verde de toda la vida– es un plato típico napolitano. Tienen fagottini a la modenesa, saquitos de pasta rellenos de queso gorgonzola y pera, acompañados de nueces y queso parmesano, que se saltean con mantequilla, salvia y una reducción de vinagre de Módena, Y tortelloni verdi gigante, relleno de espinacas y queso ricota, con salsa gorgonzola, hongos boletus edulis y polvo de trufa blanca. Los apasionados a la pasta no dejen de probar tagliatelle a la carbonara o los espaguetis (la pasta es fresca) al cartoccio mare o con salsa putanesca. Como postre, el canollo siciliano relleno de ricota dulce, pistacho triturado y fruta escarchada; o la copa de tiramisú.

  1. Pulcinella

Dirección: Reina María Cristina 3 (Las Arenas. Getxo).

Teléfono: 94.4315767. Web www.pulcinella-getxo.es

Precios: Pomodoro con provolone: 15 €. Tortelloni verdi gigantes: 17 €. Impepata de cozze (mejillones): 18 €.

