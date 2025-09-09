La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo

Silvia Osorio Martes, 9 de septiembre 2025, 08:45 | Actualizado 09:31h. Comenta Compartir

Los hermanos Demaio siguen acumulando éxitos. La famosa pizzería de Bilbao que lleva su apellido ha vuelto a coronarse como una de las mejores del mundo. Su pizzas artesanas, de estilo napolitano, han sido incluidas en el prestigioso ranking del 50 Top Pizza, la guía de referencia en el sector, que ha publicado el listado de los 100 mejores locales del mundo especializados en la famosa receta italiana.

Gioel y Mattias Demaio, con dos establecimientos en la capital vizcaína, llevan varios años catapultados a lo más alto del escalafón, pero siguen rompiendo moldes. Este año, de hecho, han escalado nada menos que 17 posiciones -en 2024 obtuvieron el 96- y se sitúan en el puesto 76. Se trata de una de las cinco pizzerías españolas que figuran en la reconocida clasificación.

El ranking fue desvelado este lunes en el el Teatro Mercadante de Nápoles. En esta edición, dos pizzerías comparten el título de 'Mejor pizzería del mundo': la Pizza Napoletana de Anthony Mangieri (Nueva York) y la Masanielli de Francesco Martucci de Caserta (Italia). La medalla de plata fue a parar a manos de The Pizza Bar on 38th (Tokio) y el tercer puesto lo ostenta Leggera Pizza Napoletana de Sao Paulo (Brasil).

«Respeto por la tradición»

La prestigiosa guía describe a la pizzería Demaio como «un reflejo de la maestría de los hermanos Demaio», que han sido capaces de combinar el «respeto por la tradición con una visión creativa de la pizza» con una «propuesta sólida y audaz» y más en Bilbao, una ciudad donde los estándares culinarios son altos.

Tras varios años en la cresta de ola gracias a su primer local ubicado en San Francisco, los hosteleros de origen italiano decidieron expandir su negocio y desembacar en el centro de la villa. En noviembre de 2023 abrieron su segundo local en Jardines de Albia, que también ha arrasado y donde también preparan pasta.

La fiebre por degustar estas famosas pizzas se palpa cada día con largas colas en la calle, ya que no reservan y hay que apuntarse en una lista de espera según se llega. Ofrecen dos especialidades: pizza napolitana contemporánea y pizza romana. La guía aconseja probar La Costa Vasca y La Edizione Limitata. La primera lleva tomate San Marzano DOP, mozzarella de Agerola cortada a mano, cebolla Morada, alcaparras y bonito del Cantábrico.

De la segunda recomendación solo se elaboran 10 al día. Tiene mozzarella de Bufala DOP, tomate cherry confitado a baja temperatura, aceitunas moradas, pesto de albahaca aresco 100% Made in Demaio y pecorino Romano DOP. «El proyecto Demaio llama la atención porque es sincero, hecho con amor y porque concibe la pizza no sólo como un plato, sino como una forma de expresión», elogian desde 50 TOp Pizza.