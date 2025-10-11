El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Escalivada de verduras, romesco y papadom. Jesús Andrade

Picoteo informal en un enclave histórico de Vitoria

Iker Echevarría presenta una carta pensada para compartir, donde predomina el producto cercano y de temporada en un espacio desenfadado

Joseba Fiestras

Joseba Fiestras

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:11

Comenta

El restaurante Le Basque abrió hace ya siete años y se encuentra a los pies de la Almendra Medieval que dio origen a Vitoria-Gasteiz, en plena Plaza del Machete y junto al Palacio de Villa Suso: uno de los rincones más carismáticos, tradicionales y llenos de historia de la capital alavesa. En el siglo XII el rey Sancho VI dio fuero de ciudad a Vitoria, una aldea fundada sobre un antiguo asentamiento neolítico conocido como Gasteiz. El establecimiento, del que se hicieron cargo Iker Echevarría y Mikel Martín hace ya cuatro años, está situado en la ladera de aquella Almendra Medieval, en una plaza asociada a costumbres como el deporte rural y la cultura musical, la dantza o el bertsolarismo que tienen aquí su centro neurálgico durante las fiestas de La Blanca.

J. Andrade

En Le Basque se rinde homenaje a las costumbres y su reflejo natural: la gastronomía y todo lo que la rodea. «Alrededor de una buena mesa o frente a una barra bien surtida de pintxos celebramos viejas y nuevas complicidades. Y Le Basque actualiza esa gran tradición con un toque moderno y desenfadado». Echevarría manda en la cocina, que ha sido premiada con un Solete de la Guía Repsol. Después de estudiar en la Escuela de Cocina de Mendizorroza, trabajó durante varios años con reconocidos chefs en Barcelona.

Este restaurante destaca por su encanto. En este espacio singular y desenfadado, con paredes de piedra abovedadas y con una terraza privilegiada, trabaja una carta corta pero bien ejecutada y basada en producto de gran calidad tratado con mimo, para todos los públicos. «Se trata de un picoteo informal, ya que está pensada para compartir, pero con recetas buena calidad, donde predomina el producto cercano y de temporada».

Él firma platos tan deliciosos como las croquetas de osobuco, que ya se ha convertido en todo un clásico, la aclamada brocheta de txuleta, la ensaladilla de la casa, los tacos de bacalao rebozados y sus aplaudidas hamburguesas de txuleta. Todo esto lo acompaña de una gran selección de vinos y cervezas. Pero también destacan su morcilla con pimientos, las albóndigas caseras, la sardina a la brasa de conservas Güeyumar, los mejillones de roca a la vizcaína o al Idiazabal o las carrilleras guisadas al parmentier.

También ofrecen unos deliciosos gambones empanados en coco y ali-oli de papaya, y tablas como las de cecina con lascas de parmesano, de una cuidada selección de quesos, de lomo ibérico de bellota, o de chorizo de buey. En cuanto a los postres, hay que prestar mucha atención al goxua casero, su estupendo tiramisú, el fan Le Basque, o el brownie con ganache de chocolate.

Le Basque

  • Dirección: Plaza del Matxete, 2 (Vitoria). Teléfono: 945415603. Web: www.lebasque.es

  • Brochetas de chuleta: 19 €. Mejillones al Idiazabal: 12,50 €. Carrilleras guisada 16,50 €.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  4. 4 El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 10 de octubre
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  7. 7

    La vasca Sapa coloca su tecnología en el ejército de EE UU con un acuerdo histórico de 5.000 millones
  8. 8

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  9. 9

    La lucha de Álex Mumbrú contra la pancreatitis: 25 días ingresado en el hospital y 16 kilos menos
  10. 10

    Los 11 exrojiblancos del Barakaldo que desafían al Bilbao Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Picoteo informal en un enclave histórico de Vitoria

Picoteo informal en un enclave histórico de Vitoria