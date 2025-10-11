Picoteo informal en un enclave histórico de Vitoria

Joseba Fiestras Sábado, 11 de octubre 2025, 00:11 Comenta Compartir

El restaurante Le Basque abrió hace ya siete años y se encuentra a los pies de la Almendra Medieval que dio origen a Vitoria-Gasteiz, en plena Plaza del Machete y junto al Palacio de Villa Suso: uno de los rincones más carismáticos, tradicionales y llenos de historia de la capital alavesa. En el siglo XII el rey Sancho VI dio fuero de ciudad a Vitoria, una aldea fundada sobre un antiguo asentamiento neolítico conocido como Gasteiz. El establecimiento, del que se hicieron cargo Iker Echevarría y Mikel Martín hace ya cuatro años, está situado en la ladera de aquella Almendra Medieval, en una plaza asociada a costumbres como el deporte rural y la cultura musical, la dantza o el bertsolarismo que tienen aquí su centro neurálgico durante las fiestas de La Blanca.

J. Andrade

En Le Basque se rinde homenaje a las costumbres y su reflejo natural: la gastronomía y todo lo que la rodea. «Alrededor de una buena mesa o frente a una barra bien surtida de pintxos celebramos viejas y nuevas complicidades. Y Le Basque actualiza esa gran tradición con un toque moderno y desenfadado». Echevarría manda en la cocina, que ha sido premiada con un Solete de la Guía Repsol. Después de estudiar en la Escuela de Cocina de Mendizorroza, trabajó durante varios años con reconocidos chefs en Barcelona.

Este restaurante destaca por su encanto. En este espacio singular y desenfadado, con paredes de piedra abovedadas y con una terraza privilegiada, trabaja una carta corta pero bien ejecutada y basada en producto de gran calidad tratado con mimo, para todos los públicos. «Se trata de un picoteo informal, ya que está pensada para compartir, pero con recetas buena calidad, donde predomina el producto cercano y de temporada».

Él firma platos tan deliciosos como las croquetas de osobuco, que ya se ha convertido en todo un clásico, la aclamada brocheta de txuleta, la ensaladilla de la casa, los tacos de bacalao rebozados y sus aplaudidas hamburguesas de txuleta. Todo esto lo acompaña de una gran selección de vinos y cervezas. Pero también destacan su morcilla con pimientos, las albóndigas caseras, la sardina a la brasa de conservas Güeyumar, los mejillones de roca a la vizcaína o al Idiazabal o las carrilleras guisadas al parmentier.

También ofrecen unos deliciosos gambones empanados en coco y ali-oli de papaya, y tablas como las de cecina con lascas de parmesano, de una cuidada selección de quesos, de lomo ibérico de bellota, o de chorizo de buey. En cuanto a los postres, hay que prestar mucha atención al goxua casero, su estupendo tiramisú, el fan Le Basque, o el brownie con ganache de chocolate.

Le Basque Dirección: Plaza del Matxete, 2 (Vitoria). Teléfono: 945415603. Web: www.lebasque.es

Brochetas de chuleta: 19 €. Mejillones al Idiazabal: 12,50 €. Carrilleras guisada 16,50 €.