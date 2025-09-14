Parrilla a la vista junto a las pistas del club de tenis

Joseba Fiestras Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:45 Comenta Compartir

El club de tenis La Peña Vitoriana es un recinto privado para socios, pero todos podemos disfrutar del restaurante que lleva el chef Rubén González. El local es un salón acristalado desde donde contemplar sus instalaciones. Una de las zonas más solicitadas es la terraza, que circunda el comedor y donde se ha instalado una parrilla a la que dan mucha 'vida' tanto Rubén como Mikel Fiestras, Christian y Nilson. Allí se asa todo tipo de carnes y pescados, manjares como el chorizo picante, chorizo criollo, txistorra navarra, morcilla de Burgos, lomo de buey, su famosa txuleta premium, costillas de ibérico… y otra de las fuentes ganadoras, la parrilla de ibéricos para dos, con secreto, pluma y presa. Pero no sólo los carnívoros disfrutan del fuego. En sus ascuas también se asan chipirones de anzuelo, pulpo gallego, lubina salvaje o anchoas del Cantábrico, todo del mar cercano y en función de la lonja del día.

Aparte de las brasas, en los fogones de La Peña reinan los arroces, una especialidad que trabajan como pocos. Lo hay negro, de calamar en su tinta; de carne, con pollo, ternera y cerdo; de marisco; de bogavante; de verduras… todos con un fondo de gran sabor que preparan con mimo. Lo mismo que los pescados, que se pueden encargar con antelación, y los asados de cordero, cochinillo, cabrito… jugosos, tanto para tomar en el local como para llevar.

Mikel Pereda y Liceth Medina mandan en la sala. En ella se pueden realizar todo tipo de eventos, tanto familiares como bautizos, bodas, cumpleaños, etc. como profesionales. De hecho, el restaurante cuenta con un comedor pequeño para un máximo de doce personas con cocina incorporada para realizar showcooking, cocina en directo y en privado para los comensales.

Para eventos más grandes o especiales, disponen del comedor principal con rincones temáticos en los que se puede disfrutar de todo lo que a uno le apetezca, desde un punto de pintxos al momento, hasta otro de fritos, de productos a la brasa, de cortador de jamón, de quesos… Todo para que los invitados vivan una experiencia culinaria a su gusto y en un entorno apacible, lejos de las luces de la urbe.

Aparte de la carta, la sala ofrece menú del día y de fin de semana con entrantes como melosas croquetas, rabas, tacos de atún a la vinagreta, cecina de León o ibéricos. Entre los primeros puede haber ensalada de tomate de temporada con ventresca, ensalada César, arroces, platos de cuchara, salmorejo…. Y como principales secreto o lagarto ibérico, entrecot, chuletillas de cordero, bacalao, atún con piperrada, chipirones … Todo a la brasa. ¿Y postres? Ahí se lucen con, por ejemplo, tarta de queso casera al horno, mousses de chocolate blanco, tarta de manzana u hojaldres con crema y nata. Son caprichos que se pueden encargar y son ideales para compartir si no quieres dejar uno sin probar.

Alegría para la vista Tan solo el olor de las brasas hace que al restaurante o a la terraza acudan numerosos comensales dispuestos a hincar el diente a alguna de estas propuestas. Y es que, la comida no entra solo por la vista…que además disfruta con las piscinas, el césped, las pistas de tenis, el frontón… mientras se degusta una agradable comida o cena o se picotea algo de manera informal mientras se ven las estaciones pasar, desde los chapuzones cuando el tiempo deja, hasta los torneos y concursos de otoño y primavera, tanto de amateurs como de profesionales.

La Peña Vitoriana Dirección: Uleta, 11. Vitoria.

Teléfono: 945131631.

Web: www.pvitoriana.com

Precios: Menú del día: 25 €. Menú fin de semana: 30 €. Tataki de atún: 16,50 €. Paella de bogavante: 18 €. Parrillada de ibéricos: 18 €. Costilla a baja temperatura: 18 €. Chuleta premium a la brasa: 45 euros/kilo.