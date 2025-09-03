El mejor restaurante vasco en Londres según un conocido influencer británico

Silvia Osorio Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:49 Comenta Compartir

La gastronomía vasca también tiene presencia en Londres de la mano de restaurantes como Lurra. El influencer gastronómico Toby Inskip, conocido como 'Eating With Tod' en redes sociales, acaba de elegir a este establecimiento ubicado en Marylebone como el templo de la cocina vasca en la capital británica.

El creador de contenido, muy famoso en el Reino Unido y con más de 2 millones de seguidores en Instagram, es un apasionado confeso de la gastronomía de Euskadi y ha visitado en varias ocasiones la comunidad para probarla de primera mano. Su última visita fue el pasado 2 de octubre, cuando se deleitó con la chuleta de Casa Julián, en Tolosa.

Ahora, ha quedado prendado del restaurante Lurra, un local recomendado en la Guía Michelín. Su nombre significa «tierra» y está especializado en platos a la brasa como rodaballo o chuleta. El popular creador de contenido lo define como una «institución» y dice que se encuentran en una «liga propia» dentro de la oferta hostelera en la capital inglesa.

Inspirados en las parrillas de Getaria

'Eating With Tod', que recorre todo tipo de restaurantes por el mundo y ofrece su opinión, enseña varios platos en el vídeo compartido en redes como jamón, pan tumaca, paletilla de cordero, pulpo o rodaballo. Pero lo que más le ha impresionado es la chuleta y el cheesecake vasco, que «está de morirse».

Lurra abre de martes a sábado, en horario de mediodía y tarde, y está enclavado en Marylebone, a un paso de Hide Park. Justo estos días, el local ha cumplido 10 años desde su apertura. En su web explican que se inspiran en las tradicionales parrillas de pescado de Getaria. En cuanto a las carnes, señalan que son chuletas de vaca rubia gallega criadas en el norte de España.