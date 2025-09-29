El local de Vitoria que triunfa con su 'brunch' de los domingos, postres caseros y hamburguesas

Joseba Fiestras Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:13 Comenta Compartir

Hace un par de décadas, Robson Barbosa y Elaine Lucas llegaron a Vitoria procedentes de diferentes localidades brasileñas. Cada uno por su lado. Él trabajaba en una fábrica, y ella en hostelería y, al conocerse, decidieron hacerse con el Bayuca. Como Elaine ya tenía conocimientos de cocina, fue Robson quien fue aprendiendo, a base de mucho trabajo y diferentes cursos. Tras el Bayuca llegó el Ritual y en 2016 llegó la oportunidad de hacerse con el traspaso del Morgan. Hasta que llegó la oportunidad de hacerse con el traspaso del Morgan, en Sierra de Andía. «Les gustó mucho el sitio. Es una cafetería moderna, espaciosa, de techos altos… y tranquila, rodeada de parques y con una ancha acera donde se ubica una amplia terraza. Además, les pillaba cerca de su vivienda», cuenta Nathallia Lucas, que junto con su hermana Nahiara trabaja en el establecimiento familiar.

Hasta hace poco, la cafetería funcionaba con pintxos y con una carta sencilla a base de reserva. A finales de junio dieron con Joss Mendoza, un cocinero con el que dar rienda suelta a su imaginación en los fogones. Así han elaborado una carta tradicional pero con toques especiales, han añadido una variadísima carta de cafés y el brunch de los domingos, el desayuno tardío o almuerzo mañanero que ha 'americanizado' el nombre.

Ofrecen tostas de todo tipo, desde las 10 hasta las 15 horas, acompañadas de diferentes tipos de cafés, infusiones, zumos… Entre las tostadas, de pan rústico, hay clásicas como la de mermelada, tumaca o ibérico, con láminas de jamón, tomate y aceite de oliva virgen. También hay otras como la Benedicta, una tostada coronada con queso crema, láminas de aguacate, salmón ahumado, huevo escalfado y un velo de salsa holandesa ligera y emulsionada. Y la Burrata Toscana, con burrata fresca, tomate confitado a las finas hierbas, pesto aromático y finas lonchas de jamón. O la Verde y Dorada, con una generosa capa de aguacate fresco, huevos revueltos cremosos con salsa Idiazabal ligeramente ahumada.

En la carta de cenas y fines de semana encontramos una sección de picoteo con nachos, croquetas de jamón, patatas Morgan (con bacon, mix de quesos y salsa ranchera), rabas, tabla de ibéricos, ensaladilla rusa o patatas bravioli. Entre las ensaladas, destacan la de queso de cabra y la de pasta. La primera lleva una base de lechuga fresca con un medallón de queso a la plancha, tomatitos cherry confitados, crujiente de bacon y nueces. Y la segunda, además de lechuga, pasta tricolor al dente, maíz dulce, jamón york en tiras, txaka, tomatitos cherry y salsa rosa. También la hay de ventresca y la mediterránea, con lomos de atún, york, tomatitos…

Hay platos combinados: el de entrecot de ganado mayor con patatas y pimientos; el de pechuga de pollo con ensalada y patatas; o el de paletilla ibérica con huevos fritos y patatas. Bordan las hamburguesas, como la de pulled pork ideada por Robson. Lleva carne 100% vacuno, costilla de cerdo deshuesada en salsa barabacoa, tocineta crujiente, cheddar, cebolla caramelizada, tomate, lechuga y salsa secreta, todo en pan brioche de patata. También sirven la americana clásica con bacon, pepinillos y salsa grill; o la de pollo crispy con pollo empanado. En la carta figuran una selección de sándwiches y bocadillos como el Morgan, con bacon, cheddar, setas, cebolla caramelizada y su salsa especial. Por cierto, toda la repostería es también casera.

Morgan Dirección Sierra de Andía, 23. Vitoria.

Teléfono 945359166.

Patatas Morgan: 8 €. Ensalada de queso de cabra: 12 €. Hamburguesa pulled pork: 14,50 €. Tosta Benedicta: 7,50 €.