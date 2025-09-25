Los cuatro restaurantes vascos que debutan en la Guía Michelin 2025

Silvia Osorio Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:31 | Actualizado 09:42h. Comenta Compartir

Los inspectores de la Guía Michelin han incluido a cuatro restaurantes vascos tras la actualización de septiembre. La famosa publicación gastronómica, que se renueva cada mes, ha incorporado un total de 25 establecimientos más, entre los que se encuentran dos ubicados en San Sebastián, el Itzuli y el Bruno Oteiza, otro en Villabona (Gipuzkoa), el Hika, y al Puntido, en Páganos (Álava).

¿Qué ofrecen estos restaurantes? ¿Qué se puede comer en cada uno? La guía, la gran referencia del sector de la gastronomía, destaca la propuesta del chef Iñigo Lavado en el Itzuli, que se ubica dentro del hotel boutique Luze San Sebastián y cuenta con «elegantes comedores de estilo Belle Époque, con grandes cristaleras para disfrutar de las vistas al mar» Su mujer, Arantxa Martínez, está al frente de la sala y uno de sus hijos, Julen, ejerce como sumiller profesional.

Los críticos gastronómicos se han fijado en sus dos menús: Luis Irizar, dedicado a su maestro y con un coste de 100 euros; y el que llama Cocina de Emociones, más contemporáneo y personal, con 15 pases y un precio de 150 euros. «Nos ha sorprendido su ostra al natural, con crema de verduras en escabeche y jugo de cochinillo», señalan los inspectores.

Ampliar Un plato del restaurante Itzuli, que debuta en la Guía Michelin 2025. Guía Michelin

Por su parte, Bruno Oteiza, se oculta dentro de otro restaurante (está en el sótano del Gatxupa), lo que le confiere un «halo de misterio y clandestinidad», resalta la Guía Michelin. Se trata de un «moderno espacio, con una gran cocina abierta a la sala, donde el chef Bruno Oteiza busca una «experiencia gastronómica mestiza que nace de fusionar la cocina vasca contemporánea con la mexicana, principalmente en base a un producto local de gran calidad».

El menú degustación se complementa con una versión más amplia llamada Amakase (es un guiño a la idea de los menús omakase pero jugando con la palabra «ama», que recuerda la cocina de las madres), indica la prestigiosa publicación.

Ampliar Un plato del restaurante de Bruno Oteiza, incluido en la Guía Michelin 2025 Guía Michelin

También en tierras guipuzcoanas, los expertos gastronómicos se han quedado prendados del Hika. Se trata de una moderna bodega de txakoli con un restaurante de primera en su interior. «El chef Roberto Ruiz, que siempre cubre su cabeza con una típica txapela, nos propone a través de su carta y su menú degustación una cocina tradicional, de raíces vascas», explica la publicación. Las especialidades son las siguientes: alubias de Tolosa, los txipirones rellenos en su tinta estilo 'José Juan Castillo', el txangurro a la donostiarra...

Ampliar Un plato del Hika, en Villabona. Guia Michelin

En Álava, en concreto en la localidad de Páganos, ofrece una exquisita mesa entre los viñedos que jalonan la localidad. El comedor, rodeado de viñas de la familia Eguren, es un remanso de paz donde se ofrecen productos de proximidad de alta calidad y vinos de la comarca.

El local, destaca la Guía Michelin, «es un auténtico espacio de desconexión, con grandes cristaleras que te permiten disfrutar de las vistas a los inmensos viñedos circundantes y a la sierra». La carta corre a cargo del chef Cristian Solana y se concreta en dos menús degustación: Calados del Puntido, de tinte tradicional, y el que llaman El Puntido, más extenso, gastronómico y arriesgado (hay platos que se pueden extraer de ambos, como en una carta). ¿Qué platos han cautivado a los expertos gastronómicos? «Son impresionantes sus guisantes a la brasa, con tallarines de vieira y caldo de jamón», recomiendan.

Ampliar Un plato del Puntido, en Páganos. Guía Michelin

Los 25 nuevos restaurantes

- Alicante - Vituco Gourmet

- Barcelona - Maymanta

- Carril (Pontevedra) - O Loxe Mareiro

- Ciutadella de Menorca (Menorca / Illes Balears) - Smoix

- San Sebastián - Itzuli

- San Sebastián - Bruno Oteiza

- Madrid - El Brote

- Madrid - Tetsu

- Madrid - Corsario Madrid

- Mahón (Menorca / Illes Balears) - Candela

- Málaga - Clómada

- Málaga - Alaparte

- Málaga - Mi Niña Lola

- Moraira (Alicante) - Nazario Cano

- Murcia - Kappou Makoto

- O Grove (Pontevedra) - Meloxeira Praia

- Páganos (Álava) - El Puntido

- Palencia - San Remo

- Santiago de Compostela - Con Culler

- Villabona (Guipúzcoa) - Hika