Cocina divertida para compartir en Vitoria

La gasteiztarra plaza Green Capital es una de las más valoradas por las familias con niños pequeños. Cuenta con más de 860 metros cuadrados destinados a juegos infantiles, además de una zona con bancos y arbolado. Es el mayor espacio lúdico del centro de la ciudad, y muy solicitado por todos los pequeños y por sus familiares. En 2021 abrió un bar-restaurante con una gran terraza en la misma plaza, un amplio local luminoso, cómodo y moderno. Todo invita a disfrutar de «un escaparate gastronómico moderno, informal y con producto de calidad, de nuestra tierra. Una propuesta pensada para que el plato presentado haga feliz a los comensales, a quienes recibimos en un ambiente cálido y cercano para disfrutar de las elaboraciones de cada día, basadas en las antiguas recetas y cocinas vascas, completándose con la cocina internacional, moderna, de elaboración y llena de sabor», cuentan sus responsables.

En los fogones está Javier Almado, un chef que lleva tres años al frente del local y que practica una filosofía gastronómica «divertida». Con esto se refiere a una propuesta diferente para clientes que buscan picar algo, compartir raciones, probar menús del día a día (no hay que olvidar que cerca hay hoteles, tiendas y centros de negocios), y saborear cosas diferentes. Yo la llamo divertida por que, dentro de la tradición, no nos cerramos a mezclar sabores de aquí y de allí. No nos cortamos a la hora de hacerlo, y nos gusta la diversidad».

Almado, que entre sus logros tiene el de la mejor hamburguesa de Euskadi, llegó a España en el 2016 desde Venezuela. En Madrid conoció a su mujer, alavesa, y entre sus idas y venidas a la capital vitoriana decidieron establecerse en esta ciudad «huyendo de la pesadez de una gran ciudad y apostando por una urbe más amable y con mucha mejor calidad de vida». En Madrid trabajó en varios restaurantes, y al llegar a aquí se hizo con el Grado Superior en Cocina de la Escuela Egibide de Mendizorrotza.

Entre esas recetas divertidas están, por ejemplo, las piruletas de langostino, unos langostinos envueltos en guanciale. Esto es papada de cerdo curada, hecha de la carrillera y parte del cuello del cerdo, con un sabor intenso y textura mantecosa, que él fríe en tempura roja y acompaña de mayonesa de curry.

O las alitas de pollo: «Dentro de la fusión de sabores, usamos un producto sencillo, como las alitas de pollo, que deshuesamos y a las que damos esos toques diversos o divertidos». Las envuelven en hojas de lechuga para hacer de ellas un bocado que lleva cebolla encurtida, piparras y mayonesa de chipotle. Destaca su hamburguesa 'Vacuna', de carne de chuletón, y los nachos y los tacos de pulled beef, además de los bocados de lubina en tempura con puré de calabaza y guiso de tinta de txipis.

Ampliar Creaciones propias «Lo que más me gusta es elegir una receta tradicional y eliminar unos ingredientes para sustituirlos por otros, como terminar con cilantro en lugar de perejil o con leche de coco en lugar de nata», explica Javier Almado. Además de la carta, ofrecen un menú del día (19,50 euros) y un menú fin de semana (40 €).

El 2 Dirección: Manuel Iradier, 37. Plaza Green Capital. Vitoria-Gasteiz.

Teléfono: 945279275.

Web: www.el2gasteiz.com

Precios: piruletas de langostino: 14 €. Nigiri de ternera; 13,50 €. Bocados de lubina: 16 €.