El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Rueda de prensa de Trump y Netanyahu desde la Casa Blanca
Beatriz Fernández y Rodrigo Fernández. Fotografías: Arsa
Jantour | Restaurantes

«Cocina arreglá, pero informal» en la que manda el sabor

La pareja compuesta por Bea y Rodrigo Fernández arma una propuesta divertida y sabrosa en el centro de Logroño. Y con azafrán riojano a 8.000 € el kilo

Julián Méndez

Julián Méndez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:08

En Arsa se han juntado el hambre y las ganas de comer. El saber y el sabor. La pareja formada por el riojano Rodrigo Fernández Alcalde (34) y la sevillana Beatriz Fernández (35) ha sumado fuerzas, conocimientos y estilos para poner a punto un restaurante joven y divertido, pero con mucha materia gris y numerosos fundamentos detrás.

Hay platos que, por sí solos, merecen la visita. En especial el salmorejo de naranja, espuma golosa que se sitúa sobre un tartar de atún y se adorna con polvo de mojama del corazón del atún. Una creación que está desde la apertura el 15 de marzo del pasado año y no tiene visos de desaparecer convertido en bandera de Arsa («cocina arreglá, pero informal», se presentan).

Salmorejo de naranja.

Las ideas que manejan los Fernández están claras desde los aperitivos donde llama la atención el corte helado de matrimonio riojano, un bocadito con su barquillo y un helado de boquerón, anchoa y pimiento verde frito, fresco y ácido que abre el apetito.

Otro de los buenos momentos de su degustación (aperitivos, ocho pases y dos 'postres', más la «golmajería» riojana) es la holandesa de azafrán escabechá y altramuces, que acompaña a un puerro tatemado (asado) al sarmiento.

El azafrán que usan, Castillo de Aguas Claras, es riojano, uno de pocos ecológicos que se producen en España. Lo cultiva en una hectárea la ingeniera Leticia Zorzano. Apenas un kilo por temporada (a 8.000 €). Aunque bastan (y es lo que compramos) 0,5 gramos para aviar unos cuantos guisos.

Gamba blanca curada en laurel con untuoso de chorizo.

«Hay una corriente que busca la sutilidad en cocina, que es algo lícito, pero no es nuestro camino. Nosotros queremos dar algo muy básico, pero que guste a todo el mundo. Vemos platos que son puro ego, hechos por cocineros que no piensan en los gustos de los clientes», arguye Bea,sin pelos en la lengua.

Más pases de llamar la atención al comensal curioso: la gamba blanca curada en laurel con un riojanísimo untuoso de chorizo, gárum y ñoquis de patata. Y el rodaballo enterrinado frito (receta muy andaluza).

Rodaballo enterrinado frito de Arsa.

Un pero (más común de lo que parece) asoma en la flor de calabacín con lengua de ternera: la potencia y los procesos de reducción del fondo de ternera colonizan paladar y estómago y su recuerdo permanece horas.

Los Fernández y Fernández hacen una cocina muy personal. Poseen una formación completa y experiencia en grandes casas: Bea, que pasó por Nerua, fue jefa de I+D y encargada de elaborar los menús para los 14 locales del grupo sevillano Ovejas Negras. En aquellos años alumbró joyitas en su «cocina de juguete» como el salmorejo de naranja que se guardó para Arsa. Ambos se conocieron en Zaranda (Mallorca). Y hasta hoy.

Cocina y vinos mestizos

Beatriz Fernández y Rodrigo Fernández defienden en Logroño una cocina alegre y con mucho sabor. Rodri, formado en Santo Domingo, Escuela Luis Irízar, A fuego negro, Filandón, el londinense Cambio de Tercio o Trivio, en Cuenca, de Jesús Segura, que le cambió la vida, forma un buen tándem con las ideas y el sentido común de la pastelera Beatriz. Mucha atención a la bodega mestiza riojanoandaluza de la casa. Si dudan, déjense aconsejar por el joven Juanjo Ros que hace un encomiable trabajo en sala.

Arsa

  • Dirección: Lardero, 7. Logroño.

  • Teléfono: 941014796.

  • Web: arsarestaurante.es

  • Precios: Degustación: 78 €. Salmorejo de naranja: 6 €. Gamba curada/laurel: 18 €. Rodaballo enterrinado: 24 €. Cordero al ajillo negro: 24 €. Espuma de piñones: 9 €.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  2. 2

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  3. 3

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  4. 4

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  5. 5

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  6. 6

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  7. 7

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  8. 8 El restaurante de Getxo que saca chispas a las brasas
  9. 9

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  10. 10

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Cocina arreglá, pero informal» en la que manda el sabor

«Cocina arreglá, pero informal» en la que manda el sabor