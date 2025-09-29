El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fotografías: Maite Bartolomé
Jantour | Restaurantes

Una carta de primer nivel, con productos de cercanía y pescados sabrosos

Joseba Irusta siguió los pasos de sus progenitores en el local familiar y hace unos años lanzó este nuevo proyecto en el que saca chispas al mejor del producto en el fuego

Txema Soria

Txema Soria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:33

Joseba Irusta, que ha mamado la hostelería desde niño, ha conseguido que el restaurante Gure Etxea, ubicado en el modesto y marchoso barrio de Romo, se haya convertido en uno de los templos gastronómicos más interesantes del territorio. Joseba, hijo de José Antonio Irusta y Alicia Pérez-Yarza, fundadores del Gure Etxea en 1977, se hizo cargo de la casa en 2007. Aquí se puede disfrutar de pintxos como salmón marinado en casa, bacalao al pilpil o ensaladilla rusa de mi ama, uno de los bocados estrella. Ofrecen un menú de martes a jueves; nachos y hamburguesas, los jueves y viernes; gambas, langostinos y todo tipo mariscos los domingos.

En octubre de 2022 Joseba decidió dar un paso al frente y abrió el Gure Etxea Jatetxea, donde ofrece una carta de primer nivel, elaborada a partir de productos de cercanía, y cuya especialidad es la brasa. Al frente de la cocina se encuentra un cocinero de prestigio, Urtzi Ruiz, antiguo estudiante de la Escuela de Hostelería de Leioa, al que acompaña Willians Espinoza. Los mejor es hacer caso a las recomendaciones –siempre tienen platos muy interesantes fuera de carta– de Íñigo Serrano, jefe de sala y un apasionado del mundo del vino que estudió en la Escuela de Hostelería de Bilbao.

La fiesta gastronómica puede comenzar con un aperitivo de intenso sabor: crema de marmitako. Se puede disfrutar de una ensalada de bonito fresco –que confita a baja temperatura– con pimientos rojos asados, piparras, cebolleta y tomates, todo ello bañado en aceite de oliva y una auténtica delicatessen. También de los pimientos rojos de 'Apurtuarte', confitados en aceite y ajo y asados, que resultan muy sedosos y de sabor intenso. Buenas opciones para proseguir con el festín son las gambas rojas del Mediterráneo a la brasa o el chipirón de potera del Abra puesto, cuya carne está tersa y sabrosa, y que se acompaña de vainas de Getxo al dente.

No dejen de probar sus pescados, piezas grandes, especialmente el Sampedro, que hacen a la brasa con su propio pilpil –lo que le aporta una gelatinosidad muy especial– y un refrito de ajos. Suelen tener rodaballo y lubina salvaje, rape de Ondarroa, besugo y kokotxas de meluza a la brasa. Los carnívoros pueden optar por la chuleta premium Simmental Dry Aged, madurada en seco, a la brasa y entraña de Black Angus, también a la brasa. Mención especial para los caracoles, receta de José Antonio Irusta. Y de postre, torrija de brioche con helado de bollo de mantequilla; arroz con leche del baserri caramelizada y helado o la cremita cuajada de maíz, helado de mascarpone y sal de kikos. Tiene unos vinos muy interesantes, muchos de ellos procedentes de pequeñas parcelas y de pequeños productores.

Gure Etxea Jatetxea

  • Dirección: Caja de Ahorros, Romo. Getxo.

  • Teléfono: 944636880.

  • Web: www.gureetxeataberna.eus

  • Precios: Ensalada de bonito fresco: 21 €. Pimientos rojos de Apurtuarte asados: 15 €. Los caracoles de mi aita: 20 €.

