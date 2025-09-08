Brasas en el centro de Algorta

Txema Soria Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

A Unai Paredes, que regenta la Taberna Unai Jatetxea de Algorta desde hace más de una década, se le humedecen los ojos al recordar a su ama, Marisa Bengoetxea, fallecida hace escasos meses. Cocinera de postín, trajinó en los fogones de locales como el Gora o el Isidro y fue la que enseñó las primeras nociones sobre cocina, la que le inculcó la pasión por la gastronomía. Unai, puesto a ser agradecido, también agradece la paciencia de su pareja, Bea Domínguez; la ayuda de su hermano y de su aita, Celes, que le hace los recados de cada día; y la predisposición al trabajo del equipo que hace que funcione la Taberna, representado por Matxalen Agirre y Nicoleta, con quien trabaja mano a mano desde hace varios años en la diminuta cocina del local.

Unai dio sus primeros pasos en la hostelería muy joven, con apenas 16 años recién cumplidos. Estudió un curso de cocina en la Escuela de Leioa y trabajó durante un tiempo en el asador Goiezti, ubicado en el Puerto Viejo de Algorta, antes de marcharse a Tarragona donde trabajó como camarero en varios establecimiento para después montar allí Algorta Taberna, a pie de playa, toda una escuela de la vida, que regentó durante seis años.

A su vuelta de Tarragona y tras regentar la Taberna Erre en la calle Henao de Bilbao abrió la Taberna Unai, un local especializado en hacer los productos a la brasa. Además cuenta con una barra repleta de pintxos estupendos, desde gildas clásicas a gildas de boquerón, pulpo, bacalao y pintxuleta, láminas de chuleta que sacan a la brasa. Dispone de dos pequeños comedores, con capacidad para 26 comensales, y una amplia terraza exterior –que en pandemia fue uno de los refugios preferido por los algorteños– con 21 mesas, donde también se puede comer lo que ofrecen en la carta que comienza con una sabrosa ensalada de tomate o croquetas de rabo estofado. A la plancha preparan mejillones de la taberna con refrito de ajo y guindilla, almejas de gran tamaño con refrito y chipirones con vinagre y refrito. El pulpo a la brasa es uno de los platos estrellas del local. Se acompaña con una patata asada, que previamente se ha pasado por la brasa, y un alioli de piquillos asados, que le da al plato un toque ligeramente picante.

El festín continúa con hongos con foie y yema de huevo –que le da una untuosidad notable al plato–, morcilla de verduras a la brasa con piquillos, carrilleras al vino tinto o chuleta de vaca vieja, cuya maduración es de en 35 y 40 días, y que acompañan con patatas fritas y pimientos. Durante todo el año tienen ventresca de atún a la brasa. Y por encargo ponen pescados a la brasa: lubina, besugo, cabracho, dorada, rape, con su refrito. Dejen un hueco para el postre y disfruten con la tarta de queso, la de chocolate o la de galleta y caramelo.

Taberna Unai Jatetxea Dirección: Algortako Etorbidea, 96. Algorta (Getxo).

Teléfono: 944661661.

Precios: Pulpo a la brasa: 23 €. Chipirones a la plancha: 15 €. Chuleta de vaca vieja: 41 € el kilo.

