El bar que te lleva de Vitoria al fin del mundo con sus pintxos y tostas

Joseba Fiestras Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:13

El gastrobar Basque Vitoria está ubicado en una zona muy transitada del centro de la capital alavesa, donde también se ubican varias cafeterías. Pero ninguna tiene el encanto del Basque, un establecimiento pequeño y acogedor. Moderno, que con tonos blanco y azul cielo y blanco nos remite a los locales de la costa del Cantábrico donde encuentras muchos tesoros culinarios. Y así es, en su alargada barra, decenas de creaciones en miniatura esperan a ser acompañadas con un vino de su carta o una caña: pintxos tradicionales entre semana, pero también otros más especiales, sobre todo el fin de semana. De lunes a viernes se especializan en desayunos y almuerzos, como bocadillos y pintxos de jamón, tortilla de patata, bonito con mayonesa, vegetal de pollo…

Los fines de semana la cosa se anima con tostas variadas de txangurro, txaka, ensalada de puerro, las bolas de txangurro, queso de cabra y calabacín rebozado… Además de mariscos que varían según mercado y disponibilidad. Podemos encontrar percebes, buey de mar, nécoras, cigalas, zamburiñas… El creador de estos bocados y de los platos que transitan por su carta es Pablo Castro, un chef que tiene más de doce años de experiencia y que, desde hace seis, lleva su cocina con un buen hacer reconocido por todos sus comensales. En sus inicios fue 'criado' por Pepe Rodríguez, el cocinero de El Bohío, con una estrella Michelin y jurado del programa Masterchef en TVE. Y en su 'casa' practica una filosofía que se lee en su escaparate: Un poco de aquí y de allá.

En la última carta, que suele variar en función de la temporada, respeta algunos clásicos de su cocina que tienen muchísima aceptación, como sus croquetas caseras variadas, los tigres de Bengala, el pulpo a la plancha sobre crema de patata y alioli de pimentón; los nachos gratinados con queso mozzarella, su salsa chedar, carne picada y pico de gallo o la ensalada templada de txipiron patagónico con piperrada y aliño cremoso de ajo (una especie de calamar pequeño que se pesca frente a la costa de la Patagonia argentina). Es muy valorado por su textura tierna y sabor suave.

También triunfan las de verduritas en tempura con mayonesa de soja, las patatas Basque con salsa poco picante y alioli, el revuelto de hongos o los tequeños con alioli de aguacate. Hay ensaladas, como la de queso azul vasco con fruta fresca y frutos secos a la reducción de moscatel; o la de perdiz escabechada con verduras salteadas.

Del mar tiene tortilla de bacalao confitado a baja temperatura; ceviche de salmón ecológico con cebolla morada y maíz dulce; o el guiso de chipirones en su tinta. Y de la tierra, entraña de ternera a la plancha y chimichurri sobre puré especiado de patata; secreto de cerdo ibérico sobre timbal de patata confitada y pimientos del país; guiso de carrilleras de ternera al vino tinto y curry; o callos al estilo de la abuela. En cuanto a los postres, varían en función del día: torrija en pan brioche, tarta de queso, tarta de zanahoria, arroz con leche…

Ampliar Pet friendly En este establecimiento, que cuenta con una amplia terraza y es pet friendly, así que podemos cenar con nuestra mascota favorita, se mueven «entre la tradición y la modernidad, y entre la cocina de aquí, de siempre, y la que viene de lugares lejanos y que aporta, suma, a la tradicional, y siempre con productos de calidad y de temporada», nos cuentan. Así podemos encontrar desde un chipirón pescado en las costas del fin del mundo de la Patagonia argentina hasta guiso de carrilleras de ternera al vino tinto y curry

Basque Vitoria Gastrobar Dirección: Avenida de Gasteiz 91. Vitoria.

Teléfono: 945773755.

Precios: Ensalada de perdiz escabechada: 16 €. Ceviche de salmón ecológico: 14 €. Entraña de ternera: 19 €.