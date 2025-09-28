El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas

Guillermo Elejabeitia Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:42 Comenta Compartir

Hay que ver lo que ha cambiado la calle Heros en la última década. Tanto, que los bares que llegaron primero se ven ahora obligados a ponerse al día para no desentonar en este cogollo sofisticado del Ensanche. Mr. Marvelous abrió hace doce años con una estética muy de su tiempo: urbana, hipster, ladrillo visto, mobiliario reciclado y un nombre que parecía sacado de esas tazas con frases motivacionales que arrasaban en 2013. Pero su éxito no se debe a la decoración o al marketing, sino a algo capaz de resistir cualquier moda pasajera: una gran tortilla de patata.

Ampliar

Ahora que el local se pone estupendo para subirse al carro del tardeo, Igor Mombiela no tiene reparos en reconocer que «la tortilla es lo que nos ha dado de comer todos estos años». Y no es una metáfora. Su receta no tiene demasiado misterio, pero sí mucho oficio: buena mano con la sartén –«he hecho miles en esta cocina y ya me salen con los ojos cerrados»–, aceite de oliva virgen extra, huevos camperos y patata francesa. Hoy se llevan con más huevos y menos consistencia, estilo Betanzos, pero él prefiere mantener el equilibrio: la patata bien frita, el huevo justo, y si acaso alguna yema extra para aportar jugosidad. Por algo lleva más de una década ocupando un lugar incontestable entre las mejores de la villa.

La tortilla seguirá siendo la reina en Mr. Marvelous –sería necio matar a la gallina de los huevos de oro– pero con las cortinas de terciopelo y las lámparas de araña de la nueva decoración, llegan también nuevos acompañantes a la carta. Por las mañanas, el bar seguirá acogiendo a ese público de desayuno tardío que revolotea por el Ensanche; pero al caer la tarde, la idea es transformarlo en punto de encuentro del 'afterwork' pijito.

Ampliar

Desaparecen los pintxos de la barra, se apaga la cafetera y la cocina se reorganiza en torno a raciones. Aquí Mombiela no se complica: carta corta, sin sorpresas, pero bien ejecutada y con ingredientes que dan la cara. Ensaladilla rusa, croquetas, burrata, tarta de atún y las tortillas, hechas al momento. Las croquetas de jamón están francamente logradas. La ensaladilla, casera y sabrosa, sin más adorno que una anchoa de Santoña y una lascas de bonito decente.

El atún del tartar es congelado, pero del bueno –Echebastar–, las burratas de Biribil, los quesos de La Petit Fromagerie. No esconde –y eso le honra– que algunas cosas, como las alcachofas o las croquetas de atún, son de quinta gama, pero las tunea con salsas propias. Tampoco trata de impresionar a los 'foodies', más bien de contentar a la cuadrilla que pide otra ronda mientras se deja ver en la calle de moda.

Ampliar Jordi Alemany Camaradería Cuando se puso al frente de Mr. Marvelous no tenía experiencia en hostelería, pero si morro fino y ganas de hacer las cosas bien. En estos años Igor Mombiela ha ido afinándose como cocinero, a base también de salir mucho a comer fuera y dejarse aconsejar. De sus vecinos de zona dice: «Somos una piña, yo salgo de mi bar y voy al de al lado, y ellos vienen aquí». De hecho, buena parte del éxito de la calle Heros es que está llena de proyectos con personalidad propia, con los que comparte algo más que clientela: una forma de entender la hostelería que los grandes grupos no pueden copiar.

Mr. Marvelous Dirección: Heros, 18. Bilbao

Teléfono: 944249759.

Intagram: @mr.marvelous.bilbao

Precios: Ensaladilla rusa: 11,50 / 7 €. Tartar de atún con aguacate y yema: 18 / 10 €. Croquetas de jamón: 16 €. Alcachofas con romesco: 16 €.

Temas

Restaurantes

Bilbao