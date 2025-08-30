Auténtica cocina mexicana en Vitoria

Joseba Fiestras Sábado, 30 de agosto 2025, 00:10 Comenta Compartir

Esta taquería gastronómica ocupa el lugar en el que hace años se ubicaba el restaurante vegetariano Museo del Órgano. El 17 de abril abrieron Casa Milagro con la idea de expandir la cultura gastronómica mexicana en la capital vasca. Berenice y su marido, el alavés Iván Ruiz, residían en Playa del Carmen, donde regentaron restaurantes con toques mexicanos pero, «al haber tanto turista de tantas partes del mundo, teníamos muchos toques americanos». Allí residieron hasta hace dos años, cuando «debido a la inseguridad en el país, y ya con la niñas, Nadia y Katia, adolescentes, decidimos instalarnos en Álava». Ellos ya conocían la ciudad, ya que todos los años venían a visitar a la familia paterna. Encontraron este local de Manuel Iradier, céntrico y cercano al multiusos.

«En realidad somos autodidactas. En mi país la cultura crece alrededor de la cocina, y desde pequeños ayudamos a nuestras bisabuelas, abuelas y madres en la cocina. Yo he crecido entre cazuelas y sartenes, con ellas, y así he aprendido». Al principio, Berenice, Iván y Nadia se hacían cargo del negocio familiar, pero pronto, en cuanto corrió la voz, tuvieron que emplear a dos ayudantes más: «Los que vienen de mi país dicen que aquí se sienten como en casa, como en el comedor de su madre un domingo o un festivo». Es un local muy diferente a los mexicanos que tenemos visto. Aquí todo es minimalista, básico: «Huimos de los sombreritos y de los bigotes. Nuestra decoración es más simple, con toques naranjas para darle un carácter mejicano, pero es sencillo y acogedor».

Ampliar

En Casa Milagro cuidan el producto: «Fusionamos la tradición mexicana con productos frescos y de calidad de nuestra tierra, de kilómetro 0, para brindar una experiencia única y acogedora. Cada receta que preparamos está hecha con amor, como en casa. Desde nuestras tortillas recién hechas hasta nuestros guisos tradicionales, todo está cocinado con ingredientes locales que seleccionados cuidadosamente. Queremos que se pueda disfrutar de la auténtica comida mexicana, pero con el toque único que solo lo hecho en casa puede ofrecer». Por eso, apoyan a los productores locales y trabajan con productos frescos de la región, «que reflejan lo mejor de la gastronomía vasca. Aportamos una nueva visión a la cocina mexicana utilizando lo mejor de nuestros mercados locales, dando la oportunidad de saborear lo mejor de dos mundos: lo mejor de México y lo mejor de Gasteiz».

Ampliar

Entre sus recetas estrella están las croquetas de plátano macho rellenas de queso fresco y frijoles refritos. O el salpicón de ternera acompañado de totopos, que consta de carne de res cocinada en su jugo a fuego lento, deshebrada y aliñada con un ligero escabeche. También el plato Botanero, servido con totopos sikil pàak (un platillo heredado de la cultura maya con pepitas de calabaza molidas con tomates tatemados, cebolla y ajo) frijoles refritos y queso fresco de habanero, jalapeño y cilantro. Son muy demandadas sus enchiladas, chilaquiles, tacos y quesadillas.

Inspiración «El nombre lo elegimos porque en México existen los llamados milagritos mexicanos, es la fe llevada a la artesanía, y tienen forma de corazones ya sea para agradecer o pedir un milagro. De ahí la inspiración del nombre», cuenta Berenice Torres Ortega, propietaria del local. «Y también porque la cocina es tan pequeña que de broma decíamos que ahí se iban a cocinar los milagros», señala sonriendo.

Casa Milagro Dirección: Manuel Iradier, 80. Vitoria.

Teléfono: 945640319.

Web: restaurantecasamilagro.com

Precios: Croquetas de plátano macho: 12 €. Plato botanero: 11 €. Enchiladas poblanas: 16 €. Taco cochinita pibil: 12 €.