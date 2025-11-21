Cordero con puré de melocotón
Óscar Abajo del restaurante Ikea (Vitoria)
Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:35
En las mesas de Navidad, el cordero siempre ha ocupado un lugar especial. Un plato que tradicionalmente invoca la celebración y las ganas de compartir. En el restaurante de Ikea han recuperado esa memoria gustativa: la de los asados y guisos familiares, los aromas profundos y la cocina que respeta el producto. Una cocción lenta en sus jugos y una salsa ligada con verduras bien trabajadas. Acompañamos el cordero con un puré de melocotón, un guiño a la antigua costumbre de acompañar carnes festivas con fruta para equilibrar los sabores y aportar frescura. Una receta que mira hacia atrás, y recupera de los recuerdos aquellos sabores y olores tan apreciados con los que queremos conjugar en presente la celebración de la Navidad.
Ingredientes:
-
1 kg melocotón amarillo.
-
8 cuellos de cordero
-
100 ml aceite de oliva virgen (aove)
-
100 gr grasa de cordero o aove
-
1 cebolla
-
1 pimiento verde
-
½ pimiento rojo
-
1 cabeza de ajos
-
1 puerro limpio
Elaboración
Para el puré de melocotón
Limpiar los melocotones y hornearlos durante 20 minutos a 200ºC. Una vez asados, quitarles la piel y el hueso, y triturar bien. Colar y reservar.
Para el cordero
Limpiar bien los cuellos quitándoles el tendón duro y envasarlos en una bolsa al vacío de 4 en 4, con el aove y la propia grasa del cordero. Hornear durante 16 horas a 80ºC. Una vez asados, reservar el caldo obtenido y llevar a enfriar para desengrasarlo. Limpiar bien los cuellos quitándoles todos los huesos y tendones; y colocarlos en una bandeja pequeña previamente filmada. Llevar a enfriar poniéndoles peso por encima para que mantengan la forma.
Para la salsa
Hacer una bresa (una mezcla de verduras picadas gruesamente) con la cebolla los pimientos, los ajos y el puerro cortados en mirepoix, y cuando esté bien caramelizado, agregar el caldo obtenido de la cocción del cordero desgrasado y 200 ml de agua. Dejar cocer a fuego mínimo hasta que reduzca a la mitad. Colar y emplatar.