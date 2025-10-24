El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Intrusos en la mesa

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:43

Comenta

La fórmula se antoja infalible a la hora de montar un negocio de hostelería. «Queríamos el restaurante que a nosotros nos gustaría frecuentar», te dice ... con orgullo el recién estrenado tabernero. Como si esa voluntad encomiable bastara para clavar las recetas de su tía, encontrar un equipo que no le deje colgado al tercer día y llenar el comedor cuando amaine la leve brisa de la novedad, abanicada a golpe de nota de prensa.

