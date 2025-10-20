El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hospitalidad selectiva

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:40

Llego con media hora de antelación a una cena. Mi vuelo aterrizó con retraso y ya no merecía la pena pasar por el hotel. Me ... acomodo en la barra mientras espero al resto de la comitiva. Se acerca un chico en camiseta y le pido un Adonis. Se abre un silencio extraño, expectante. Yo solo quería un vermú con amontillado... Me presento, le explico la situación y pregunto quién es. «El jefe de sala». –Ah, encantado– balbuceo. Él da la orden al camarero, da media vuelta y se marcha.

