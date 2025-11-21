El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El efecto Michelin

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:26

Tomemos como ejemplo el mundo del vino para entender el proceso. Hace un par de décadas el crítico Robert Parker llegó a ser tan influyente ... que consiguió que los bodegueros del planeta elaborasen pensando en su paladar. Su predilección por vinos potentes y maduros se convirtió en el canon universal. Aquel fenómeno se dio en llamar 'parkerización' y hoy se cita como ejemplo de la pérdida de diversidad que acarrea conceder demasiado poder a un solo criterio.

