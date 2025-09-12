El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Descanso mental

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:01

El verano baja el telón en septiembre y en las calles muda el paisaje humano. Los pañuelos de las fiestas populares dan paso a gabardinas ... y paraguas; los grupos de turistas se retiran ante las carretillas de repartidores que aprietan el paso; y las pizarras con menús en inglés se van borrando con la lluvia, mientras regresan el cortadito rutinario y el pincho de tortilla de media mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  3. 3

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  4. 4

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  5. 5

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  6. 6

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  7. 7

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  8. 8 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  9. 9 Laporte ya entrena junto a sus compañeros en Lezama
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Descanso mental

Descanso mental