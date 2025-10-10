El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
DEJO COMANDA

Creyentes y practicantes

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:49

Comenta

El tópico está tan manido que ya no puede usarse sin sonrojo. Templo del buen comer, santuario de la gula, centro de peregrinación para los ... amantes de la gastronomía… Los símiles religiosos son una letanía constante en la literatura culinaria. Supongo que es porque la inmensa mayoría se entona como un cantar de alabanza que solo tiene parangón en la sagrada escritura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  2. 2

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  3. 3

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  4. 4 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  5. 5 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  6. 6 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  7. 7

    Desalojan a 60 okupas de una nave de Zorrozaurre tras inundarse el edificio
  8. 8

    La vasca Sapa coloca su tecnología en el ejército de EE UU con un acuerdo histórico de 5.000 millones
  9. 9

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  10. 10

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Creyentes y practicantes

Creyentes y practicantes