Calma chicha

Guillermo Elejabeitia

Guillermo Elejabeitia

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:48

Mientras en la playa de Laredo dos vecinos se enzarzan por un metro cuadrado en primera línea, en la barra de un histórico restaurante de ... Bilbao, dos viejos conocidos se saludan e inician una conversación por primera vez en años. En la mesa del fondo, una señora solitaria da cuenta de unas jugosas chuletillas de cordero, su homenaje de cada sábado. Sus amigas tendrán que resignarse al anodino bufé del hotel donde veranean. Me llama un colega, indignado: ha pagado una fortuna por una paella deleznable en un chiringuito de Levante. Le dejo desahogarse, mientras saboreo un pintxo muy codiciado que rara vez tengo el placer de disfrutar. Hacen muy pocos al día, y siempre llego tarde.

