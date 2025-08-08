El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sr. García
Un comino

Georgia, el paraíso intacto (I)

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:28

Lo más puro no siempre es lo más auténtico ni lo más interesante, por más que en ocasiones se ensalce aquello que nunca se mezcló. ... A veces, muchas veces, lo más valioso y singular surge fruto de la fusión de conocimientos y vivencias. El caso de Georgia, ese pequeño país bisagra entre Europa y Asia, en pleno Cáucaso, protegido térmicamente por los Urales y por el mar Negro, es uno de ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  2. 2 El excomisionado de la dana acusado de falsear el título universitario, ingresado tras un intento de suicidio
  3. 3

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  4. 4

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  5. 5

    «Recibo notas preciosas de las familias que se alojan en mi casa»
  6. 6

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  7. 7 Borja Sémper veranea en Cádiz para recargar energía durante el tratamiento contra el cáncer
  8. 8

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero
  9. 9 Un motorista resulta herido en un accidente en la A-8 en Zierbena
  10. 10

    Alemania suspende el envío de armas a Israel y Noruega revisará sus inversiones en el país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Georgia, el paraíso intacto (I)

Georgia, el paraíso intacto (I)