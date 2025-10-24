El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Trabajar solo

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:44

Comenta

Cocinero, camarero, sumiller. Miguel Galino atiende su restaurante completamente solo, sin ninguna ayuda. Puede que lo haya, pero no conozco ningún modelo parecido. Estamos en ... Tardienta, un pueblo oscense de apenas mil habitantes a medio camino entre Zaragoza y Huesca, en el corazón de los Monegros. Allí regresó hace poco más de dos años este cocinero tras pasar seis en Aponiente. Ángel León fue quien le dio la oportunidad de incorporarse a una cocina profesional. Su carrera siguió luego por sitios como Etxebarri o los XO de Dabiz Muñoz antes de abrir el Asador Galino Pueyo en su pueblo natal. Un proyecto muy personal, un auténtico reto. Hacerlo todo él: recibir a los clientes, tomar la comanda, cocinar, servir las mesas, sugerir los vinos... Y todavía le queda tiempo para charlar con los comensales. Podríamos llamarle el hombre-orquesta de la cocina. Sólo algunos fines de semana una persona para apoyarle en la sala. Tres mesas y nunca más de una docena de comensales que, cuando hay buen tiempo, pueden disfrutar también de una agradable terraza. Las cartas de vinos y de comida están escritas con tiza en unas pizarras que cuelgan de las paredes. Sorprende, por cierto, el nivel de los vinos que se ofrecen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  5. 5 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  6. 6

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  7. 7

    La Audiencia Nacional investiga al presidente de Sidenor por contrabando con una empresa de armas israelí
  8. 8

    Educación aboga por ampliar un año la formación universitaria de los docentes
  9. 9

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  10. 10

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trabajar solo

Trabajar solo