Marcos

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:28

Un asturiano que triunfa en Marbella y en Madrid y que a la vez es profeta en su tierra. Marcos Granda es un caso muy ... especial en la gastronomía. Sin ser cocinero es el español que más estrellas acumula, superado sólo por el gran Martín Berasategui y empatado con Quique Dacosta, y el que lo hace con un mayor número de restaurantes. Marcos, sumiller de profesión, que se define como «sólo un camarero», tiene muy clara la forma de acceder a la Michelin. Todos sus restaurantes (seis en total, dos en Marbella, dos en Madrid, dos en Asturias) lucen en la puerta el macarrón rojo. Y no sólo eso, cuatro de ellos lograron la estrella en su primer año de funcionamiento. Y en noviembre es muy probable que su bandera, el marbellí Skina, alcance la tercera, algo que, conociendo el restaurante, parece bastante probable. Granda es el mejor ejemplo de que Michelin tiene unas claves que hay que saber descifrar, y él ha sabido hacerlo.

