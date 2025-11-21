De islas y vinos

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:26

Son diferentes los vinos que se elaboran en una isla? Para responder a esta pregunta un grupo de expertos internacionales, incluyendo a sumilleres de algunos ... de los más importantes restaurantes de España como Disfrutar, Cocina Hermanos Torres o Aponiente, se reunieron la pasada semana en Tenerife para una intensa jornada de debate y de catas. Jornada que es el aperitivo de un gran congreso que se celebrará en esta isla el próximo año impulsado por el Cabildo insular y organizado por Vocento. Hay que poner en valor los vinos insulares, que son muchos y muy buenos. Piensen, por ejemplo, en las islas del Mediterráneo. Prácticamente en todas se elabora alguno. Desde los más reconocidos como los de Sicilia o Mallorca hasta otros que han permanecido más ocultos. Esta jornada tinerfeña nos permitió descubrir, por ejemplo, magníficos vinos singulares de Creta, Santorini, Cerdeña o Samos.

