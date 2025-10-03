El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Una gran barra

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:18

Comenta

Uno de los grandes aciertos del congreso San Sebastián Gastronomika ha sido poner en valor las barras, grandes olvidadas durante mucho tiempo en estos grandes ... encuentros culinarios. El año pasado, el primer Foro de Tabernas y Taberneros fue todo un éxito y volverá a serlo en esta edición. No cabe duda de que la taberna, la barra, es un punto fundamental de encuentro, de cultura y de gastronomía y uno de los patrimonios de los que más podemos presumir los españoles. Una de las barras más sobresalientes de España, para muchos la mejor, está en Alicante y se llama Nou Manolín. Bajo la dirección de la familia Castelló, desde 1972 es referencia del tapeo no sólo en la capital alicantina si no a nivel nacional. A lo largo y ancho de su extenso mostrador se exhibe un tentador y espectacular surtido de los mejores productos del mar y de la huerta tanto alicantinos como de otras zonas. Ensaladilla, croquetas de jamón y de bacalao, impresionantes gambas rojas, cigalas, quisquillas, sepionets, alcachofas fritas, calamares encebollados, salazones, chacinas, callos, manitas de cerdo… Joël Robuchon, gran enamorado de las tapas españolas, se inspiró en esta barra alicantina, que visitaba con frecuencia, para sus establecimientos L'Atelier, que expandió por el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  2. 2

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  3. 3

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  4. 4

    «Estamos desesperados por los continuos incendios en contenedores en la calle»
  5. 5 Indemnizan con 1,2 millones a los padres de un niño que sufrió daños neurológicos irreversibles tras una resonancia
  6. 6 Un importante festival de música cerca de Bilbao por carretera anuncia su cierre: «Nos vamos»
  7. 7

    Se elevan a doce las denuncias contra la libertad sexual en el campamento de Bernedo
  8. 8

    Uno de cada cinco adjudicatarios de una VPO de alquiler en Euskadi la rechaza
  9. 9

    Francia investiga dos muertes por un brote de listerioris en quesos vendidos también en Euskadi
  10. 10

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una gran barra

Una gran barra