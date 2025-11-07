El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

cordero con salsa marroquí, uno de los platos del menú del restaurante Fifty Seconds.

Cincuenta segundos de ascensor

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:17

El restaurante está a ciento veinte metros de altura. Para llegar hasta él hay que subir en un ascensor panorámico (abstenerse quienes sufran de vértigo) ... cuyo recorrido dura exactamente cincuenta segundos. De ahí su nombre: Fifty Seconds. Estamos en la torre Vasco da Gama, el rascacielos más alto de Portugal, en el Parque de las Naciones de Lisboa. La panorámica sobre el río Tajo es espectacular. Abrió en 2018 de la mano de Martín Berasategui, quien al año siguiente ya consiguió la estrella que el restaurante sigue luciendo. El donostiarra estuvo un lustro poniendo su nombre al proyecto hasta que se desvinculó en 2023. El pasado año asumió los mandos de la cocina un cocinero portugués, Rui Silvestre, que previamente había estado siete años trabajando en restaurantes estrellados de Francia y Suiza antes de regresar al Algarve, donde se convirtió en el chef más joven en lograr una estrella en Portugal. La de Rui es una cocina personal, muy diferente a todo lo que se puede encontrar actualmente en una ciudad como Lisboa, que está registrando una explosión gastronómica que recuerda mucho a la de Madrid: cantidad de restaurantes 'de moda', con grandes inversiones detrás, pero con cartas clónicas y de escaso interés.

