Los bueyes de El Torneiro

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:50

Comenta

Cada vez son menos, pero los hay. Gracias a iniciativas tras las que se esconde un gran empeño personal porque criar bueyes en estos tiempos ... no es tarea fácil. Que se lo digan a la familia Álvarez con su proyecto Valles del Esla que echó el cierre el pasado año tras tres décadas de actividad en la montaña de León alegando falta de rentabilidad. Un buey necesita muchos años y muchos cuidados antes de llegar al matadero, y eso cuesta tiempo y dinero. A pesar de ello, en torno a estas cotizadas carnes han surgido en los últimos años interesantes iniciativas que buscan evitar su desaparición. La más conocida es la del leonés José Gordón, que reúne en sus fincas más de 350 bueyes, buena parte de los cuales abastecen su restaurante El Capricho. Pero ahí están también Terrabuey, de la familia Guijarro en Cuéllar (Segovia), o el proyecto 'Fisterra Bovine World' que Discarlux tiene en Galicia.

