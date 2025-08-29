El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Balances

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:21

Llegamos al final de agosto y ya se puede hacer un adelanto de cómo ha ido el verano para la hostelería. Un balance que, hablando ... con unos y con otros y a falta de esas cifras oficiales siempre triunfalistas, no parece ser muy positivo. En las zonas más turísticas, especialmente en las del sur, los restaurantes han trabajado, en líneas generales, bastante peor que en años anteriores. En esos sitios donde en otras temporadas había que reservar mesa con semanas de antelación, incluso antes del verano, se ha podido encontrar un hueco incluso en el día. Hay excepciones, claro, pero no son la regla. Ha ocurrido en la Costa del Sol y ha ocurrido muy especialmente en Baleares. Me cuentan amigos donostiarras que por allí también se ha notado. Mucha menos ocupación de la esperada a pesar de que cada vez hay más visitantes. Y no sólo en España. El diario Sud Ouest daba cuenta hace unos días de las amargas quejas de los hosteleros de San Juan de Luz por la notable bajada de clientes y la mayor cantidad de gente que comía en la playa. Lógicamente nadie quiere renunciar a las vacaciones, aunque a la hora de comer, en lugar del restaurante, convertido para muchos en un lujo, haya que pasarse por el súper más cercano para comprar los ingredientes de unos bocadillos que luego se comen en la playa, en el apartamento alquilado por unos días o en esas autocaravanas convertidas en una verdadera plaga, principalmente en el Cantábrico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  2. 2

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  3. 3

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  4. 4

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros
  5. 5

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  6. 6

    «En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»
  7. 7 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  8. 8 Hallan el cuerpo de un hombre en aguas del puerto de Santurtzi
  9. 9 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  10. 10

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Balances

Balances