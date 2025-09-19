El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Atlántico en el menú

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:02

Enfrente, el Atlántico. Al fondo, la silueta de La Gomera. A la derecha, los acantilados de Los Gigantes. Estamos en una de las terrazas de ... restaurante más bonitas de Tenerife. Se llama La Terrasse (al nombre habría que darle una vuelta) y se ubica en uno de los mejores hoteles del sur de la isla, el Gran Meliá Palacio de Isora. Al frente un cocinero tinerfeño, Jorge Peñate, aventajado discípulo de Braulio Simancas, uno de los pioneros en la recuperación de la cocina popular tinerfeña. Peñate ganó el campeonato de cocineros de Canarias en 2014, siendo yo presidente del jurado. Desde entonces he seguido muy de cerca su trabajo a su paso por otros restaurantes enclavados en hoteles de lujo como el Bahía del Duque o el Jardín Tropical. El cocinero lleva mucho tiempo centrado en el producto marino y en la recuperación del recetario tradicional. Técnica y elegancia, combinadas con un exquisito tratamiento de los pescados, son sus principales virtudes. Junto a él, como jefe de cocina, el palmero Luis Martín, su inseparable mano derecha desde hace años.

