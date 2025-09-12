El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sr. García
Un comino

Gastronomika se echa a la mar

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:01

Desde que existimos como especie nos hemos dedicado a trasladar alimentos de un sitio a otro. La navegación de cabotaje permitió hacerlo cada vez más ... lejos, pero hubo que esperar hasta el siglo XVI para que el mundo empezara a hacerse pequeño a gran velocidad. La tecnología naval y el ansia de tener productos valiosos, como lo eran entonces las especias, pusieron en marcha a los más aguerridos hombres de entonces. En aquel contexto de euforia, con un nuevo mundo que se abría aún intacto, las embarcaciones capaces de cruzar el Atlántico constituyeron el más estratégico de los bienes. Buena parte de estos barcos se construyeron durante siglos en diferentes astilleros de ribera en el País Vasco, un entorno similar a Cabo Cañaveral de la época, según ejemplifica siempre Xabier Agote, el hombre empeñado en recuperar todo aquel conocimiento perdido en el tiempo y construir de nuevo un ballenero vasco de nombre San Juan que se hundió en Canadá, donde las frías aguas y la baja salinidad lo protegieron durante cinco siglos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  3. 3

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  4. 4

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  5. 5

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  6. 6

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  7. 7

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  8. 8 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  9. 9 Laporte ya entrena junto a sus compañeros en Lezama
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gastronomika se echa a la mar

Gastronomika se echa a la mar