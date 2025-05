Queremos saber si el vino es sano o no Médicos de toda España impulsan el mayor estudio para dilucidar por fin si el caldo de uva tiene alguna bondad

Ahí andamos, a vueltas con el vino, que dicho así puede parecer lo que no es. Alguien muy querido por mí –y lo escribo con ... todo el respeto, más ahora que estamos en Semana Santa– solía decir que no puede ser tan malo si Cristo lo convirtió en su sangre. Lo cierto es que no hay producto de la dieta mediterránea que genere más controversia que él. La famosa copita de las comidas enfrenta hasta a los propios médicos, que se dividen entre quienes promulgan el consumo cero y quienes defienden que ese traguillo, y sólo ése si se está habituado a consumirlo, resulta vasodilatador y por tanto cardiosaludable. ¿Es eso cierto? Una red formada por cientos de sanitarios de toda España, unos 500, se ha propuesto abrir el melón y resolver el enigma.

Ese medio millar, la mayoría médicos de todas las especialidades se ha unido en busca de la evidencia científica definitiva, la que dirima el debate de una vez por todas. No puede ser que unas sociedades científicas recomienden una cosa y otras defiendan justo la contraria. Hay incluso estudios científicos que en sus conclusiones rechazan todo consumo de vino; y trabajos posteriores, firmados incluso por los mismos autores, que acaban bendiciendo su ingesta moderada. Donde dije digo... El psiquiatra Miguel Ángel Álvarez de Mon, del hospital Infanta Leonor y uno de los cinco miembros del comité directivo de Unati (como se ha bautizado al nuevo proyecto) recuerda uno de los casos más sonados de confusión vinotera, que tuvo como protagonista a la histórica revista 'Lancet'. Un grupo de eminentes científicos internacionales publicó en 2018 un amplio artículo en el que defendían la abstención. ¡Fuera todo consumo! Cuatro años después los mismos investigadores rubricaron otro artículo a favor de la moderación. ¡Pero en qué quedamos! Los consumidores (no digo de vino, hombre; hablo en general) queremos saber a qué atenernos y esperamos un consejo médico único y definitivo. A ver si es verdad... Unati ha reunido ya a más de 5.700 voluntarios (¡nada menos!) para el que será el mayor estudio sobre la cuestión hecho jamás en el mundo. Para que los resultados sean definitivos, los promotores de la iniciativa se han propuesto llegar a los 10.000 voluntarios. En dos años esperan tener resultados preliminares, pero como lo que se quiere es obtener datos a largo plazo, concluyentes, los definitivos no se conocerán al menos hasta 2029. La idea es que el trabajo, salga lo que salga, no pueda ser contestado por nadie. Ni por la industria vinícola, ni por los profesionales que lo consideran un enemigo de la salud. Los investigadores buscan lo que se llama evidencia científica sólida. Para evitar toda duda aclaran, desde ya, que el trabajo sólo tiene financiación pública. Han buscado fondos nada menos que de la Unión Europea, que ha aportado 2,5 millones de euros para contratar a 15 profesionales sanitarios, fundamentalmente nutricionistas y psicólogos. No hay forma de hacer trampas Los voluntarios se dividirán en dos grupos. Uno se tomará la famosa copita cardiosaludable y el otro nada, abstinencia total. Mientras dure el estudio, los voluntarios serán seguidos por un equipo médico que vigilará permanentemente su estado de salud y también su honradez. El análisis del cabello de los voluntarios permitirá saber si hacen trampas o no. Quieren llegar a los 10.000 voluntarios, todo por la ciencia. Así que si se anima, apúntese esta dirección web: proyectounati.com Me gustaría poder decirles ya que una copichuela en la comida y otra en la cena (la mitad para las mujeres) no hace daño. Pero soy un ferviente defensor de la ciencia y ocultaré mis preferencias. ¡Salud! Perdón... ¡Feliz semana!

