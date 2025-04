Un nutricionista aclara si la Coca-Cola Zero es más sana que la normal

Silvia Osorio Jueves, 24 de abril 2025, 10:56 Comenta Compartir

¿Es la Coca-Cola Zero más sana que la normal? Es la pregunta que se hacen muchas personas cuando piden la versión sin azúcar del famoso refresco. ¿Realmente es una opción tan saludable como parece? ¿Cual es la verdadera diferencia con la Coca-Cola Light?

Algunas de estas preguntas la ha contestado el tiktoker Álvaro Torres -su cuenta es @alvarotorresnutri-,conocido nutricionista que comparte consejos sobre alimentación y bienestar en sus redes sociales. En uno de los vídeos que ha subido aclara si la Zero es más sana o no que la normal. Y su respuesta es clara.

El especialista comienza detallando que la Coca-Cola normal tiene 35 gramos de azúcar. «Es una barbaridad», advierte. «Eso equivale a unas 140 calorías por lata. La Zero tiene apenas 1 caloría y 0 gramos de azúcar, así que sí, efectivamente, es mejor opción», dice tajante. La diferencia principal entre ambos refrescos es el tipo de edulcorante. La Coca-Cola normal contiene azúcar, mientras que la Zero utiliza edulcorantes artificiales como el aspartamo y el acesulfamo K. Se trata de compuestos que no aportan calorías, pero sí dulzor.

De ahí, que la Coca-Coca Zero resulte más parecida en sabor a la normal que la Coca-Cola Light, la otra versión del popular refresco que se entiende como más saludable. Ambas bebidas son libres de azúcar y contienen cero calorías, pero la diferencia principal es su sabor. La Coca-Cola Zero utiliza una combinación de aspartamo y acesulfamo de potasio, otorgándole un sabor más cercano a la receta original.