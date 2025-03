Medidas ineludibles para bajar de peso

Fermín Apezteguia Jueves, 13 de marzo 2025, 18:15 Comenta Compartir

El exceso de peso no es un problema estético, sino de salud. Resulta curioso que en 2025 se siga hablando de esto, pero seguro que hay mil y una razones que justifican tener que recordarlo. Tanto hablar de superalimentos, de ver vídeos y leer noticias que se presentan con la idea de 'la solución definitiva a...', y enunciados similares, el público acaba creyendo que si hace no-sé-qué cosa conseguirá fácil tal objetivo. ¡Hala, sin esfuerzo, fantástico! Las metas difíciles –a mí me lo enseñaron así– no se consiguen fácil. Creerlo de otro modo es autoengañarse. Si se quiere perder peso porque realmente se necesita, hay que convencerse de que el esfuerzo merece la pena. La vida te puede ir en ello.

Médicos, nutricionistas y dietistas hablan estos días de la necesidad de combatir el sobrepeso y la obesidad mediante un cambio de estilo de vida. No basta con seguir uno o dos meses la dieta de la papilla, comer lechuga del Kurdistán durante nueve semanas y media o contemplar la luna de marzo entre las doce de la noche y la una de la madrugada. Ni eso, ni cualquier otra solución mágica, ni la adopción de medidas únicas o intermitentes. Hay que cambiar de estilo de vida.

Con voluntad no basta

Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemoró el martes, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ha elaborado un decálogo de medidas que deben tenerse en cuenta si se quieren combatir de verdad el sobrepeso y la obesidad. Deben darse todas ellas en su conjunto, no basta con elegir una o dos y probar a ver qué pasa. Perder kilos no es una cuestión de voluntad, pero para conseguirlo requiere concienciarse de la necesidad de adoptar una nueva forma de vida. La especialista Irene Bretón, coordinadora del área de Obesidad de la SEEN aporta diez claves para lograrlo.

Ampliar

1. La obesidad es una enfermedad crónica. Conciénciese. La favorece la acumulación en el cuerpo de grasa (adiposidad), que da lugar a complicaciones de tipo mecánico, metabólico, psicológico y social.

2. Una adecuada evaluación clínica. No se ponga en manos de cualquier sacacuartos. Es necesario evaluar las características clínicas y personales de cada paciente para ajustar la terapia a sus necesidades.

3. Objetivos individualizados. Háblelo con su médico. Plantéese metas realistas. El objetivo no es perder peso, sino ganar salud. Si logra uno, llegará el otro.

4. Cambio de vida. Tenga presente que el éxito de todo el proceso depende de este punto cuarto. Alimentación sana, ejercicio y una nueva forma de entender la vida.

5. Terapia individualizada. Las fotocopias del cajón del dietista ya no valen. Hay que elaborar un plan dietético adaptado a las necesidades y cultura del paciente, pero que pivote en torno al patrón de la dieta mediterránea.

6. Ejercicio físico. No basta con andar. Es necesario incorporar ejercicio aeróbico (cardiovascular) y de fuerza muscular.

7. Los nuevos fármacos son solo un complemento. Cuenta el cambio de vida. Los medicamentos hoy tan de moda –como la cirugía bariátrica– ayudan mucho si van acompañados de lo que ya se sabe. De lo contrario, pueden incluso fracasar.

8. Si piensa en clave de estética, olvídese. Los fármacos requieren receta y seguimiento médico. Bien usados, rebajan el peso y evitan complicaciones. Infórmese, también tienen contraindicaciones.

9. La cirugía de la obesidad requiere apoyo multidisciplinar. Reservada sólo para los casos más graves. Le acompañarán médicos de distintas especializadas.

10. Todo el proceso será seguido por distintos especialistas. Endocrinólogos, médicos de familia, dietistas, psicólogos... No lo dude, es mejor así, usted gana.

La mitad de la población española presenta sobrepeso u obesidad. ¡Casi nada! Lo dicho, si cree que debe cambiar de vida y quiere conseguirlo, háblelo con su médico. Ánimo, no está solo. Feliz semana.

Temas

Obesidad