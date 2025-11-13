Magnesio, mineral clave para el envejecimiento

José Enrique Campillo Médico, catedrático de Fisiología y experto en Nutrición y Alimentación Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:55 Comenta Compartir

Las personas nos desarrollamos hasta, más o menos, los treinta años, luego hay una meseta en la que nuestro organismo se estabiliza y hacia los cuarenta años nuestro organismo inicia un inevitable declive. A partir de entonces las funciones celulares de nuestro organismo van perdiendo fuerza y eso ocasiona que se presenten una serie de enfermedades crónicas y degenerativas, y discapacidades diversas que van desencadenando todos los achaques que caracterizan el envejecimiento.

En un estudio publicado en la revista 'Nutrients', en 2024, los investigadores pusieron de manifiesto que uno de los factores que aparecía en todos los casos de degradación de las funciones celulares desencadenadas por la edad era la deficiencia de magnesio. Es de destacar su influencia en la protección de los telómeros, que están en los extremos de los cromosomas y que evitan el deshilachamiento o degradación del ADN, uno de los mecanismos del envejecimiento y muerte celular.

El magnesio es imprescindible en numerosos procesos celulares. No hay órgano o tejido donde el magnesio no esté presente. Más de seiscientas reacciones enzimáticas dependen de la presencia de magnesio para que puedan realizarse con normalidad. El magnesio actúa sobre los tejidos conjuntivos de piel y tendones y cartílagos, sobre el hígado y el aparato digestivo, los riñones, sobre el aparato circulatorio y sobre el cerebro, entre otros muchos más.

Por lo tanto, es esencial mantener niveles adecuados de magnesio en el organismo en todas las edades y en especial durante el envejecimiento. Hoy día la estrategia con respecto al envejecimiento es lograr que la curva de decaimiento de la vitalidad, a partir de los cuarenta años se aplane lo más posible y se alargue el mayor número de años. Para ello, una de las medidas que proponen los investigadores citados es que proporcionemos a nuestro organismo todo el magnesio que precise.

La bio disponibilidad del magnesio disminuye con la edad por eso es mejor proporcionarlo a través de alimentos que contengan este catión en abundancia. Estos son, por ejemplo, los vegetales verdes de hojas oscuras como acelgas y espinacas, los cereales integrales, las legumbres en especial las lentejas, nueces, almendras, pistachos y semillas en general, la quinoa, el cacao y el chocolate negro, los mariscos...

Favorece la asimilación del magnesio la vitamina D, por lo que hay que consumir pescados grasos y también son beneficiosos los preparados de proteínas de suero. Los grandes cultivos industriales empobrecen el terreno en magnesio. Como este mineral no siempre se incluye en los abonos el terreno acaba por tener escasez de magnesio. Por ello los vegetales que ahí se cultivan pueden ser 'deficientes' en magnesio. Mejor consumir vegetales de proximidad y que hayan sido cultivados de la manera más natural posible.

Ojo con algunos alimentos y bebidas que reducen la asimilación del magnesio como el tomar preparados de calcio, las comidas ultra procesadas, el alcohol, las bebidas carbónicas con azúcares, el exceso de café y algunos medicamentos (consultar al médico).

No se olviden del magnesio en su menú semanal saludable.

