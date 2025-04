«'Insta', ¿hay alguien más bella que yo?»

Fermín Apezteguia Lunes, 21 de abril 2025, 19:45 Comenta Compartir

En cada casa hay al menos una madrastra como la del cuento de Blancanieves que pregunta a su espejito aquello de si 'hay alguien en el reino más bella que yo'. Millones de personas, la mayoría mujeres adolescentes o con la juventud recién estrenada, se enfrentan cada día al tonto veredicto de las redes sociales sobre su aspecto físico. Instagram, para la chavalería 'Insta', es la reina de la tontería y allí quien recibe más likes se corona como la tiorra que más mola, la reina del 'insti'. Un día triunfa y al siguiente la descabezan del peor modo posible. Entre emoticonos sangrantes y comentarios despreciables, pasa a engrosar la larga lista de afectadas, víctimas de trastornos de la conducta alimentaria y graves problemas de salud mental. Pues sí, la verdad, una mierda.

'Insta' es la peor de todas, pero no le quedan a la zaga TikTok o Facebook, entre gente más talludita, que también pasan lo suyo. Lo sabe bien la profesora de Facultad de Periodismo, Miren Rodríguez, de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que ha dirigido un estudio sobre la percepción social sobre la obesidad en España, mediante el análisis de las redes sociales.

Redes tóxicas

La peor de todas, por lo que cuenta, es 'Insta'... «Su toxicidad –explica– se centra en mostrar una imagen irreal sometida a retoques y filtros, que cosifica los cuerpos femeninos y se convierte en modelo a seguir. Millones de personas (les llaman 'followers', pero son seguidores) no dudan entonces en maltratar su cuerpo a golpe de dietas y ayunos peligrosos, poniendo en juego su salud física y mental. Por no hablar –añade– del grado de intolerancia que se genera hacia los cuerpos diferentes y, en concreto, hacia las corporalidades gordas». Más claro, imposible.

El de la UPV/EHU no es el primero, aunque sí, uno de los trabajos más completos que se ha hecho en España sobre la manera en que las redes sociales distorsionan la imagen corporal normal de los seres humanos. Las personas que salen en ese tipo de foros simplemente no existen. Los cuerpos que muestran no se corresponden con los de la mayoría de los mortales y la felicidad que desbordan es tan falsa como los billetes del monopoly.

Cada vez son más las 'influencer' (todo se pega) que se arrepienten de lo que han estado haciendo y alertan a sus seguidoras de los peligros que entrañan las redes. Pero para cuando una se cae del guindo, miles ya están haciendo el idiota con las mismas bobadas. No se trata de un juego. La distorsión de la imagen corporal que se vende favorece la aparición de graves trastornos –además de alimentarios– de autoestima, problemas emocionales, ansiedad y depresión, entre otros. «La violencia estética es tal que se ha llegado al punto de que la delgadez se ha convertido en sinónimo de éxito y deseo sexual; y el sobrepeso y la obesidad, de fracaso».

Cremas antienvejecimiento para niñas

¿Quién se beneficia de todo esto? No es difícil imaginarlo. El «sinfín» de consejos de belleza que se aportan permite que «las grandes industrias de la dietética y la cosmética sigan enriqueciéndose» gracias a «niñas y adolescentes que desde los 12 años utilizan cremas antienvejecimiento y piden como regalo de cumpleaños o Navidad hacerse una cirugía estética». Instagram tiene 2.000 millones de usuarios en el mundo, TikTok otros 1.500... Y así.

El trabajo de la UPV, basado en una encuesta a 850 personas, habla de todo esto. Siete de cada diez creen que las redes sociales transmiten una imagen negativa de la obesidad y la mayoría cree que Instagram y TikTok son las peores. Hay más...

Si está usted de vacaciones con la familia, aproveche la comida en el chiringuito para hablar del tema con los hijos. Le dirán que se deje de rollos. Insista, que le cambiarán de tema. No importa, ya habrá sembrado en ellos la duda de la prevención, que de eso se trataba. Feliz semana.