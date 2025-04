Fruta, fibra y café contra los acúfenos

Fermín Apezteguia Jueves, 10 de abril 2025, 18:34 Comenta Compartir

Aviso: voy a ponerme en plan abuelo Cebolleta, a sabiendas de que sólo escribir algo así ya suena viejuno... Si usted tiene una edad cercana a la mía recordará que hubo un tiempo en que la programación de televisión se acababa, no era continúa como hoy. Salía en pantalla una imagen fija, que llamaban carta de ajuste, y sonaba un pitido horrible que ya te despertaba y te ibas a la cama o peor para ti. Una de cada cuatro personas sufre acúfenos o tinnitus, que es una especie de pitido que solo oye quien lo escucha y que a muchas personas llega a amargarles la vida. Sí, sí, como lo lee, lo pasan fatal. La buena noticia del día es que, al parecer, hay alimentos que ayudan a mitigar su impacto. Tome nota.

Que sí, que eso de que tome nota en tiempos de internet y teléfonos móviles también suena a desfase; pero es una forma de hablar. Vale, de escribir. El asunto es que una investigación publicada nada menos que en 'British Medical Journal' apunta a que aumentar el consumo de frutas, fibra, lácteos y cafeína se asocia con un menor riesgo de que le zumben a uno los oídos. ¿Por qué ocurre así? De momento no se sabe, pero los autores del trabajo aportan su propia explicación, según dicen, es posible que se deba a los efectos protectores de estos productos sobre los vasos sanguíneos y los nervios, así como a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. ¿Se puede pedir más?

Si se despierta es para siempre

La mayoría de las personas que viven con acúfenos cuentan lo del pitido, que es el mismo sonido que uno siente cuando se ha escuchado música a excesivo volumen o sale de una discoteca o un bar con los bafles a reventar. Luego creen que desaparece, pero no. Según el otorrinolaringólogo Francisco Santaolalla, de la Real Academia de Medicina del País Vasco, una vez que comienza a oírse se queda ahí para siempre. Aunque no lo percibamos. Sólo se escucha cuando uno piensa en él. ¡Ah sí, ahí está! Y no da mayor guerra.

Pero no siempre es igual. Hay quienes hablan de constantes zumbidos que les recorren la cabeza, quienes perciben el rugir del viento, el brote de un manantial, el ruido machacón de una vieja lavadora, una locomotora... Conocí a un hombre que decía que sentía que tenía «un enjambre dentro de la cabeza» y que «daría cualquier cosa, un brazo, una pierna, incluso las dos, por librarme de ese ruido infernal». Puede amargar la vida hasta el punto de que hay afectados que acaban requiriendo terapia psicológica para afrontar el estrés, la depresión y la ansiedad que les genera.

La decisión más drástica

Los servicios de salud de todo el mundo pueden incluso dar testimonio de personas que, agobiadas por lo que vivían como una tortura, han acabado por quitarse la vida. No habiendo una terapia curativa posible, todo remedio aplacador resulta bienvenido. Si encima está en la mesa, miel sobre hojuelas, que por cierto es un postre típico de Semana Santa.

Todo lo que se cuenta en el trabajo es la primera vez que se ensaya. El estudio está revisado por pares, lo que significa que otro equipo investigador independiente, siguiendo el mismo proceso que los autores, han llegado a las mismas conclusiones. Aún es pronto para establecer conclusiones definitivas, seguramente serán necesarios más trabajos, pero ya hay cierta evidencia. Por lo visto, los alimentos con nutrientes de alta calidad parecen tener un impacto positivo en la audición.

Los investigadores siguieron, ojo, a más de 300.000 personas y evaluaron hasta 15 factores dietéticos, entre ellos también huevos, carne, proteínas, azúcar, pescado, verduras... Los mejores resultados los ofreció la fruta, que benefició al 35% de los voluntarios, los productos lácteos al 17%, la cafeína al 10% y la fibra al 9%. Si los padece, no se agobie. No está solo. Beethoven y Miguel Ángel, el genio renacentista, también los sufrieron. Feliz semana.

